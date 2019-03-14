Haftanın Sinevizyonu

Beautiful Boy

Yönetmen Felix Van Groeningen’in, David ve Nic Sheff isimli baba oğlun gerçek hayat öyküsünden uyarladığı ve başrollerini ünlü oyuncular Steve Carell ve Timothée Chalamet’in paylaştığı Güzel Oğlum (Beautiful Boy), oğullarının uyuşturucu bağımlılığıyla yıllarca mücadele eden bir ailenin yürek burkan ama yine de umut dolu hikâyesini anlatıyor. Yapımcılarından biri de Brad Pitt olan film gittiği pek çok festivalden ödülle döndü. 15 Mart’ta sinemalarda olacak.

Türk İşi Dondurma

1900’lü yıllarda Avustralya’da yaşayan iki Türk, geçimlerini dondurma satarak sağlamaktadır. 1915 yılında Çanakkale Savaşı’nın çıktığını öğrendiklerinde ülkeleri için mücadele etmek adına Çanakale’ye cepheye gitmeye karar verirler. Fakat adadan çıkmalarına izin verilmez ve bu sıralarda Avustralya’da Türkiye aleyhine propaganda yapılmaya başlanmıştır. İngilizler’in asker devşirmek istediklerini öğrendiklerinde ise ülkelerinde veremedikleri mücadeleyi Avustralya’da vermeye karar verirler.

Ayla filminin yönetmenliğini yapan Can Ulkay’ın yönettiği Türk İşi Dondurma’nın kadrosunda Ali Atay, Şebnem Bozoklu ve Erkan Kolçak Köstendil gibi sevilen oyuncular yer alıyor. 15 Mart’tan itibaren vizyonda.

Kadıköy Sineması

Güzel Oğlum 12.00 16.45 21.30

Herkes Biliyor 14.15 19.00 21.15

Sibel 12.00 15.45 19.30

Van Gogh: Sonsuzluğun Kapısında 13.45 17.30

ÖZEL GÖSTERİM

Loro: 20 Mart Çarşamba 21.30

Adres: Bahariye Cad. No:25 Kadıköy (0216) 337 74 00

Kadıköy Rexx

Captain Marvel 3D-Türkçe 11:00 13:30 16:00 18:30 21:15

2D-Türkçe 12:45 15:15 17:45 20:15

Arada / Di Navberê De 11:00 17:30

Yeşil Rehber 15:00 21:15

Adres: Bahariye Cad. Sakızgülü Sok. No:2022 Kadıköy (216) 336 01 12

Moda Sahnesi Sineması

Asla Gözlerini Kaçırma 14:15 20:00

Kefernahum 12:00 17:45

Adres: Bahariye Cad. Halil Etham Sk. No:34/27 Kadıköy (216) 3305800