Haftanın Sinevizyonu

Herkes Biliyor

Buenos Aires’te yaşayan Laura, kız kardeşinin düğünü için çocuklarıyla birlikte İspanya’daki köyüne gider. Bu mutlu buluşma aile ve eski tanıdıklarla birlikte kutlanırken Laura’nın büyük kızı kaçırılır. Bu gerilimli günlerde hem aile fertleri hem de köy ahalisi arasındaki gerginlik ve kimi sırlar su yüzüne çıkar. İspanya’da çektiği Herkes Biliyor’da İranlı yönetmen Asghar Farhadi’nin meselesi, kaçırılma olayı ve “mutsuz aile” fertleri arasındaki olayların yanı sıra, önceki filmlerinde olduğu gibi karakterlerin karmaşık geçmişleri ve arzuları.

Filmin başrollerinde ünlü İspanyol oyuncu çift Penélope Cruz ve Javier Bardem var. “Everybody Knows/Herkes Biliyor” 8 Mart’tan itibaren vizyonda.



Kelebek

Franklin J. Schaffner’ın yönettiği, başrolleri Steve McQueen ile Dustin Hoffman’ın üstlendiği 1973 yapımı efsane film Kelebek (Papillon) yeniden çekildi. Yeni versiyonda ‘Mr. Robot’ dizisindeki hacker karakteriyle tanınan ve canlandırdığı Fredie Mercury karakteriyle Oscar alan Rami Malek, Dustin Hoffman’ın rolünü üstleniyor. McQueen’in karakterini ise Charlie Hunnam canlandırıyor. Yeni Kelebek´i ‘Northwest’ filmiyle tanınan yönetmen Michael Noer yönetti. Filmin konusu ise kısaca şöyle: Daha önce küçük suçlara bulaşmış Henri ‘Papillon’ Charriere, haksız yere cinayetten hüküm giymiş ve Fransa'nın kötü ünüyle nam salmış Şeytan Adası’ndaki yüksek güvenlikli hapishaneye sevk edilmiştir. Papillon, hapishanede zengin ve savunmasız bir adam olan Louis Dega ile tanışır. Dega, korunma karşılığında hapisten kaçışlarını finanse etmeyi kabul eder ve ikili arasında firar planıyla birlikte ilginç bir arkadaşlık başlar.

Kadıköy Sineması

Herkes Biliyor: 12.00 - 16.30 - 21.00

Van Gogh: Sonsuzluğun Kapısında: 14.30 - 19.00

Sibel: 12.30 - 19.00 - 21.00

Kefernahum: 14.15

ÖZEL GÖSTERİMLER:

“Asghar Farhadi Seçkisi”

Geçmiş: 8, 11 Mart - 16.30

Elly Hakkında: 9,13 Mart - 16.30

Bir Ayrılık: 10 - 14 Mart - 16.30

Satıcı: 12 Mart - 16.30

Adres: Bahariye Cad. No:24/25 Kadıköy (216) 337 74 00

Kadıköy Rexx

Sarayın Gözdesi 11.15 21.00

Yeşil Rehber 16.15 21.00

Bohemian Rhapsody 18.30

Adres: Bahariye Cad. Sakızgülü Sok. No:2022 Kadıköy (216) 336 01 12

Moda Sahnesi Sineması

Asla Gözlerini Kaçırma 12.00 17.30

Kefernahum 15.15 21.00

Adres: Bahariye Cad. Halil Etham Sk. No:34/27 Kadıköy (216) 3305800