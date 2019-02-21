Haftanın Sinevizyonu

Sibel



25 yaşındaki Sibel, Karadeniz’in ıslık diliyle konuşulan, küçük bir köyünde babası ve kız kardeşiyle yaşamaktadır. Çocukluğunda geçirdiği hastalık sebebiyle konuşamayan, çevresiyle ıslık diliyle anlaşan Sibel’in hayatı tarla, orman ve ev arasında geçer. Köyde kendini yalnız ve dışlanmış hisseden genç kadın, gizemli bir kurdun peşindeyken, bir gün ormanda saklanan Ali adında bir yabancıyla karşılaşır. Sibel, Ali’yle iletişim kurmaya başlayınca, içinde gizlenen gücü fark edecektir.

Guillaume Giovanetti ve Çağla Zencirci’nin yönettiği filmin başrolünde Damla Sönmez, Erkan Kolçak Köstendil ve Emin Gürsoy oynuyor. Ulusal ve uluslararası film festivallerinde pek çok kere en iyi film ve en iyi kadın oyuncu ödüllerini alan “Sibel” 22 Şubat’ta vizyonda.

Kadıköy Sineması

SİBEL: 13.30 / 17.45 / 21.30

VAN GOGH: SONSUZLUĞUN KAPISINDA: 11.30 / 15.15 / 19.30

SARAYIN GÖZDESİ: 12.15

ASLA GÖLERİNİ KAÇIRMA: 14.30 / 20.15

KEFERNAHUM: 18.00

ÖZEL GÖSTERİM:

HERKES BİLİYOR: 27 Şubat Çarşamba / 21.30

***26 Şubat Salı günü tüm seanslar 15 dakika erken başlayacaktır.

Sarayın Gözdesi 11:00 13:30 16:00 18:30 21:00

Adres: Bahariye Cad. Sakızgülü Sok. No:2022 Kadıköy (216) 336 01 12

Moda Sahnesi Sineması

Kefernahum 12:00 16:00 21:00

İmgeler ve Sözcükler 14:15

Şüphe 18:15

Adres: Bahariye Cad. Halil Etham Sk. No:34/27 Kadıköy (216) 3305800

Kozyatağı Avşar Kozzy

Van Gogh: Sonsuzluğun Kapısında 11:15 13:45 16:15 18:45 21:15

Göç Mevsimi 11:00 13:30 16:00 18:30 21:00

Asteriks: Sihirli İksirin Sırrı 11:15 (2D) (dublaj) 13:30 (2D) (dublaj) 15:45 (2D) (dublaj) 18:00 (2D) (dublaj) 20:15 (2D) (dublaj)

Adres: Kozyatağı Mah. Buket Sok. No:2-11 (216) 658 02 48