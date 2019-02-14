Haftanın Sinevizyonu

Van Gogh: Sonsuzluğun Kapısında

Sonsuzluğun Kapısında / At Eternıty’s Gate, Vincent van Gogh’un Arles’teki son zamanlarını konu ediyor. Ünlü ressamının hayatının ele alındığı filmde, Van Gogh’u Willem Dafoe canlandırıyor. Ülkemizde geçen sene vizyona giren “Lovıng Vincent” filminde sanatıyla büyük bir izleyici kitlesine ulaşan Van Gogh, bu filmde hayatının bilinmeyenleriyle seyirciyle buluşuyor. Yönetmen koltuğunda ise “Kelebek ve Dalgıç” filminden tanıdığımız Julian Schnabel oturuyor. Senaryosunu yönetmen Schnabel ve Jean-Claude Carrière’nin birlikte kaleme aldığı biyografik yapımın oyuncu kadrosunda Oscar Isaac, Rupert Friend, Mads Mikkelsen gibi ünlü isimlere yer veren filmde, Willem Dafoe sergilediği muhteşem performansla En İyi Erkek Oyuncu Oscar’ına aday. 15 Şubat’tan itibaren sinemalarda!

Kadıköy Sineması

Van Gogh: Sonsuzluğun Kapısında 12.00 16.30 21.00

Sarayın Gözdesi 14.15 18.00

Kefernahum 18.45

Asla Gözlerini Kaçırma: 11.00 14.30 20.15

Adres: BahariyeCad. No:24/25 Kadıköy (216) 337 74 00

Kadıköy Rexx

Sarayın Gözdesi11:15 12:30 13:45 15:00 16:15 17:30 18:45 20:00 21:00

Bohemian Rhapsody16:00 18:30 21:00

Bizim İçin Şampiyon11:00 13:30

Adres: Bahariye Cad. Sakızgülü Sok. No:2022 Kadıköy (216) 336 01 12

Moda Sahnesi Sineması

Kefernahum12:00 16:00 21:00

İmgeler ve Sözcükler14:15

Şüphe18:15

Adres: Bahariye Cad. Halil Etham Sk. No:34/27 Kadıköy (216) 3305800

Kozyatağı Avşar Kozzy

Lego Filmi 211:30 (3D) (dublaj) 14:00 (3D) (dublaj) 16:30 (3D) (dublaj) 19:00 (3D) (dublaj) 21:15 (3D) (dublaj)

Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 3: Gizli Dünya11:15 (2D) (dublaj) 13:45 (2D) (dublaj) 16:15 (2D) (dublaj) 18:30 (2D) (dublaj) 20:45 (2D) (dublaj)

Ralph ve İnternet: Oyunbozan Ralph 211:00 (2D) (dublaj) 13:30 (2D) (dublaj) 16:00 (2D) (dublaj)

Adres: Kozyatağı Mah. Buket Sok. No:2-11 (216) 658 02 48