Haftanın Sinevizyonu

Haftalık Bağımsız Gazete 08 Şubat 2019
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Gazete Kadıköy

Almanya’nın Oscar adayı seçilen ve Yabancı Dilde En İyi Film dalında Altın Küre adaylığı kazanan “Asla Gözlerini Kaçırma / Never Look Away”, daha önce “Başkalarının Hayatı” ile Oscar kazanan yönetmen Florian Henckel von Donnersmarck’ın yıllardır beklenen geri dönüşü. 1930’ların Nazi Almanya’sında başlayan ve 30 yıllık bir döneme yayılan epik hikayesi, insanları karanlıktan sanatın gücünün çıkarabileceğini gözler önüne seriyor. Gerçek olaylardan esinlenen filmde, Kurt ve Ellie üniversitede tanışır tanışmaz birbirlerine aşık olurlar. Ellie’nin babası, Profesör Seeband kızının erkek arkadaş seçiminden memnun değildir ve bu illişkinin bitmesi için elinden geleni yapmaya hazırdır. Fakat bilmedikleri şey, Kurt ile Seeband’ın yaşamlarının zaten yıllar önce Profesör’ün işlediği korkunç bir suç nedeniyle bağlantılı olduğudur. Kurt, ne kadar sanatına odaklanmak istese de, Nazi rejimi altında geçen çocukluğunun ve komünizmin gölgesinde kalan gençliğinin yarattığı travmalardan kurtulmak kolay olmayacaktır.

Kadıköy Sineması

  • Asla Gözlerini Kaçırma 13:15 16:45 20:15
  • Kefernahum 11:00 14:15 18:45
  • Sarayın Gözdesi 12:00 16:30 21:00

Adres: Bahariye Cad. No:24/25 Kadıköy (216) 337 74 00

Kadıköy Rexx

  • Organize İşler Sazan Sarmalı 11:00 11:45 12:45 13:30 14:00 15:00 16:00 16:30 17:30 18:30 19:00 20:00 21:00 21:30
  • Aslı Gibidir 13:30 15:30
  • Çiçero 11:15 13:45 16:15 18:45 21:15

Adres: Bahariye Cad. Sakızgülü Sok. No:2022 Kadıköy (216) 336 01 12

Moda Sahnesi Sineması

  • Yangın Yeri 14:30 18:45
  • Kız 16:30
  • Soğuk Savaş 12:30

Adres: Bahariye Cad. Halil Etham Sk. No:34/27 Kadıköy (216) 3305800

Kozyatağı Avşar Kozzy

  • Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 3: Gizli Dünya 11:15 (3D) (dublaj) 13:45 (3D) (dublaj) 16:15 (3D) (dublaj) 18:30 (3D) (dublaj) 20:45 (3D) (dublaj)
  • Glass 19:00 21:45
  • Can Dostlar 11:45 14:00 16:15 18:30 21:00

Adres: Kozyatağı Mah. Buket Sok. No:2-11 (216) 658 02 48

Etiketler; #Asla Gözlerini Kaçırma
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