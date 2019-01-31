Haftanın Sinevizyonu

Dogman

Nazik, sevgi dolu bir adam olan Marcello, köpek bakıcılığı yapmaktadır. Hayattaki tek amacı iyi bir baba olmak olan Marcello, eşinden boşandığı için kızı ile istediği kadar görüşememektedir. Ancak baba kız, bir araya geldikleri her anın tadını doyasıya çıkarmaya çalışır. Vaktinin çoğunu bakımını üstlendiği köpekler ile geçiren Marcello’nun hayatı, çocukluk arkadaşı olan Simone’nin hapisten çıkıp, mahalleye geri dönmesi ile bambaşka bir hal alır. Eski bir boksör olan Simone'nin mahalleye geri dönmesi, herkesin huzurunun kaçmasına neden olur. Simone yüzünden kendisini şiddet dolu bir dünyanın içinde bulan Marcello, onurunu kazanmaya çalışırken masumiyetini kaybetmeye başlar.

Matteo Garrone’nin yönetmen koltuğunda oturduğu filmin oyuncu kadrosunda Marcello Fonte, Adamo Dionisi, Edoardo Pesce, Francesco Acquaroli, Nunzia Schiano gibi isimler yer alıyor.

İtalya yapımı film ilk gösterimini2018 Cannes Film Festivali'nin ana yarışma bölümünde yaptı. Dogman, 91. Akademi Ödülleri'nin Yabancı Dilde En İyi Film Ödülü kategorisinde yarışmak üzere İtalya'nın aday adayı oldu.

Kadıköy Sineması

Kefernahum 11.15 16.30 19.00 21.30

Şüphe 13.45 21.00

İmgeler ve sözcükler 11.30 15.00 19.15

Dogman 13.00

Özel gösterimler:

Kız: 6 Şubat Çarşamba – 21.30

Köpek Dişi: 1 Şubat ve 4 Şubat – 16.45

The Lobster: 2, 5 ve 7 Şubat – 16.45

Kutsal Geyiğin Ölümü: 3 Şubat ve 6 Şubat – 16.45

Adres: BahariyeCad. No:24/25 Kadıköy (216) 337 74 00

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Kadıköy Rexx

Aslı Gibidir11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:15

Çiçero11:15 12:30 13:45 15:00 16:15 17:30 18:45 20:00 21:15

Can Dostlar11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00

Adres: Bahariye Cad. Sakızgülü Sok. No:2022 Kadıköy (216) 336 01 12

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Moda Sahnesi Sineması

Yangın Yeri12:30 20:45

Kız16:30

Soğuk Savaş14:30 19:00

Adres: Bahariye Cad. Halil Etham Sk. No:34/27 Kadıköy (216) 3305800