haftanın Sinevizyonu

Haftalık Bağımsız Gazete 18 Ocak 2019
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İmgeler ve Sözcükler

Cannes Film Festivali’nde Özel Altın Palmiye ödülünü kazanan “İmgeler Ve Sözcükler / The Image Book”, sinema tarihinin en önemli yönetmenlerinden, Oscar Onur Ödülü sahibi Jean-Luc Godard’ın son filmi. Senaryosu, kurgusu ve seslendirmesi de bizzat Godard imzalı olan film, beş bölümden oluşuyor: Düşüncelerimiz nasıl gelişir? Bellek nasıl işler? Rüyalar nerede başlar? İmgeler ve sözcükler nerede üst üste biner? Ve ne zaman ayrılır? 1960 yılında henüz ilk uzun metraj filmi Serseri Âşıklar (A bout de Souffle / Breathless) ile Fransız Yeni Dalga Akımı’nın fitilini ateşleyen ve hayatı boyunca “yeni”nin peşinden koşan Jean-Luc Godard, izleyiciye yine kışkırtıcı, zihin açıcı bir sinema deneyimi sunuyor. 2018 Cannes Jüri Başkanı Cate Blanchett, The Image Book’u “Yarışmadaki diğer filmlerin hepsinden ayrı bir yere oturdu. Neredeyse zaman ve mekân dışı bir film.” olarak nitelemişti.

*15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir. Olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar, cinsellik ve şiddet unsurları içerir.

Oscar’ın Yabancıları

İstanbul Modern’in 7. kez düzenlediği Oscar’ın Yabancıları seçkisi Başka Sinema işbirliğiyle devam ediyor.

18, 19, 20 Ocak tarihlerinde Altunizade Capitol Spectrum, Etiler Akmerkez Cinema Pink, Kadıköy Sineması ve Ankara Büyülü Fener Kızılay’da izleyebileceğiniz seçki, 11 farklı filmi ve ülkeyi seyirciyle buluşturuyor.

Oscar yarışına kısa bir zaman kala, sinefil seyirciler hem sene içerisinde kaçırdıkları farklı ülke yapımlarını, hem de Nadine Labaki’nin Kefernahum’u gibi daha vizyona girmemiş filmleri birarada izleyerek üç gün boyunca festival deneyimini yaşama şansı elde ediyor.

Kadıköy Sineması’nda gerçekleşecek Oscar’ın Yabancıları etkinlik programı şöyle: 

18.01.1914:30 SOĞUK SAVAŞ  16:15 DONBASS  18:30 WOMAN AT WAR  20:45 ASLA GÖZLERİNİ KAÇIRMA

19.01.1914:30 SUÇLU  16:15 KIZ  18:30ARAKÇILAR  20:45 GÖÇ MEVSİMİ

20.01.1914:30 MİRASÇILAR  16:15 ARAKÇILAR  18:30 KEFERNAHUM  20:45 ŞÜPHE

Kadıköy Sineması

İmgeler ve Sözcükler 11.30 – 15.45 – 19.30

Arakçılar 21.15

Roma 13.15

Yangın Yeri 17.30

Şüphe 11.45 – 16.30 – 21.15

Kız 14.30 – 19.15

Adres: BahariyeCad. No:24/25 Kadıköy (216) 337 74 00

Kadıköy Rexx

Replikalar11:00 13:30 16:00 18:30 21:00 

Robin Hood: Origins11:00 13:30 16:00 18:30 21:00 

Aquaman12:00 (3D) 15:00 (3D) 18:00 (3D) 21:00 (3D)

Adres: Bahariye Cad. Sakızgülü Sok. No:2022 Kadıköy (216) 336 01 12

Moda Sahnesi Sineması

Kız13:30 17:15 21:00 

Soğuk Savaş12:00 15:30 19:15 

Adres: Bahariye Cad. Halil Etham Sk. No:34/27 Kadıköy (216) 3305800

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