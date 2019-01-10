Haftalık Bağımsız Gazete 11 Ocak 2019
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Haftanın Sinevizyonu
Gazete Kadıköy

Şüphe

Yarı zamanlı kurye, arada sırada da yazar olan Jongsu bir teslimat sırasında eski komşusu olan Haemi’yle karşılaşır. Haemi genç adamdan, kendisi Afrika seyahatindeyken kedisine göz kulak olmasını rica eder. Seyahatten döndüğündeyse, Jongsu’yu Kenya’da rastladığı gizemli bir adam olan Ben’le tanıştırır. Bir gün Ben Jongsu’ya sahip olduğu tuhaf bir hobiden bahseder.

71. Cannes Film Festivali FIPRESCI Ana Yarışma Ödülünün sahibi film Güney Kore’nin Oscar adayı. Gittiği tüm festivallerden ödüllerle dönen “Şüphe” 11 Ocak’ta vizyonda.

Kadıköy Sineması

Şüphe 11.45 16.30 21.15

Yangın Yeri 11.00 15.30 21.45

Roma 13.00 19.15

Soğuk Savaş 17.30

Kız 14.30 19.15

Adres: BahariyeCad. No:24/25 Kadıköy (216) 337 74 00

Kadıköy Rexx

Aquaman12:00 (3D) 15:00 (3D) 18:00 (3D) 21:00 (3D)

Bizim İçin Şampiyon11:00 13:30 16:00 18:30 21:00 

Hedefim Sensin11:15 13:45 16:15 18:45 21:15 

Adres: Bahariye Cad. Sakızgülü Sok. No:2022 Kadıköy (216) 336 01 12

Moda Sahnesi Sineması

Kız16:45 21:00 

Donbass12:00 18:45 

Don Kişot'u Öldüren Adam14:15 

Adres: Bahariye Cad. Halil Etham Sk. No:34/27 Kadıköy (216) 3305800

Kozyatağı Avşar Kozzy

Yangın Yeri11:45 14:15 16:45 

Kimsesiz Çocuk11:15 (2D) (dublaj) 13:15 (2D) (dublaj) 15:15 (2D) (dublaj) 17:15 (2D) (dublaj)

Maşa ile Koca Ayı: Yepyeni Maceralar11:00 (2D) (dublaj) 12:30 (2D) (dublaj) 14:15 (2D) (dublaj) 16:00 (2D) (dublaj) 17:45 (2D) (dublaj) 19:30 (2D) (dublaj)

Adres: KozyatağıAlışveriş ve Kültür Merkezi Buket Sok. No:2-11 Kozyatağı (216) 6580248

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