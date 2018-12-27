Haftanın Sinevizyonu

Eşitlik Savaşçısı

Ruth Bader Ginsburg (Felicity Jones), 1970’li yıllarda yükselen kadın hakları hareketini desteklemekle birlikte, bu hareketin yasaları değiştirmediği sürece yarım kalacağına inanmış genç bir avukattır. Birçok maddenin cinsiyetçi hükümler barındırdığını, bunlarla da mücadele etmek gerektiğini savunan Ginsburg, kendisi gibi hukukçu eşi Martin Ginsburg (Armie Hammer) ile birlikte ABD’nin en yüksek mahkemesinde eşitsizliklere karşı savaşacaktır.

Orijinal adı “On the Basis of Sex” olan film, ABD’nin Yüksek Mahkemesi’nde hâkimliğe kadar yükselmiş Ruth Bader Ginsburg’un gerçek öyküsüne dayanarak beyazperdeye aktarıldı.

Başka 1 Ocak

Senenin ilk gününü, bir önceki gecenin etkisini atmak için yepyeni filmlerle geçirmek isteyenlere Başka Sinema’dan etkinlik!

Geleneksel olarak yılbaşı sonrası evde geçirilen 1 Ocak’a bu sefer “Başka 1 Ocak” alternatifi ile geliyoruz ve 3 yeni filmi yeni yıla özel gösterimlerinde seyrediyoruz.

Bu üç filmse, senenin en çok merak edilen yapımlarından; Yangın Yeri, Güzel Oğlum ve Sibel. Filmler Kadıköy Sineması’nda da izlenebilecek.

Kadıköy Sineması

Roma 13:00 14:15 18:45 21:00

Soğuk Savaş 12:30 15:30 17:00 19:15 21:15

Climax 17.15

1 OCAK YILBAŞI ÖZEL PROGRAMI

Sibel 15:00 21:15

Yangın Yeri 17:00

Güzel Oğlum 19:00

Roma 16:30 20:30

Soğuk Savaş 15:00 19:00

Adres: Bahariye Cad. No:24/25 Kadıköy (216) 337 74 00

Kadıköy Rexx

Sükut Evi 18:30 21:00

Bizim İçin Şampiyon 11:00 13:30 16:00 18:30 21:00

Bohemian Rhapsody 11:15 13:45 16:15 18:45 21:15

Adres: Bahariye Cad. Sakızgülü Sok. No:2022 Kadıköy (216) 336 01 12

Kozyatağı Avşar Kozzy

Bumblebee 11:30 (3D) 14:00 (3D) 16:30 (3D) 19:00 (3D) 21:30 (3D)

Garantili Ölüm (Yoksa Paran İade) 19:15 21:30

Hayatım Yalan 11:00 13:15 17:15 21:30

Adres: Kozyatağı Alışveriş ve Kültür Merkezi Buket Sok. No:2-11 Kozyatağı (216) 6580248