Haftanın Sinevizyonu

Eşitlik Savaşçısı
Ruth Bader Ginsburg (Felicity Jones), 1970’li yıllarda yükselen kadın hakları hareketini desteklemekle birlikte, bu hareketin yasaları değiştirmediği sürece yarım kalacağına inanmış genç bir avukattır. Birçok maddenin cinsiyetçi hükümler barındırdığını, bunlarla da mücadele etmek gerektiğini savunan Ginsburg, kendisi gibi hukukçu eşi Martin Ginsburg (Armie Hammer) ile birlikte ABD’nin en yüksek mahkemesinde eşitsizliklere karşı savaşacaktır.
Orijinal adı “On the Basis of Sex” olan film, ABD’nin Yüksek Mahkemesi’nde hâkimliğe kadar yükselmiş Ruth Bader Ginsburg’un gerçek öyküsüne dayanarak beyazperdeye aktarıldı.
Başka 1 Ocak
Senenin ilk gününü, bir önceki gecenin etkisini atmak için yepyeni filmlerle geçirmek isteyenlere Başka Sinema’dan etkinlik!
Geleneksel olarak yılbaşı sonrası evde geçirilen 1 Ocak’a bu sefer “Başka 1 Ocak” alternatifi ile geliyoruz ve 3 yeni filmi yeni yıla özel gösterimlerinde seyrediyoruz.
Bu üç filmse, senenin en çok merak edilen yapımlarından; Yangın Yeri, Güzel Oğlum ve Sibel. Filmler Kadıköy Sineması’nda da izlenebilecek.
Kadıköy Sineması
- Roma 13:00 14:15 18:45 21:00
- Soğuk Savaş 12:30 15:30 17:00 19:15 21:15
- Climax 17.15
1 OCAK YILBAŞI ÖZEL PROGRAMI
- Sibel 15:00 21:15
- Yangın Yeri 17:00
- Güzel Oğlum 19:00
- Roma 16:30 20:30
- Soğuk Savaş 15:00 19:00
Adres: Bahariye Cad. No:24/25 Kadıköy (216) 337 74 00
Kadıköy Rexx
- Sükut Evi 18:30 21:00
- Bizim İçin Şampiyon 11:00 13:30 16:00 18:30 21:00
- Bohemian Rhapsody 11:15 13:45 16:15 18:45 21:15
Adres: Bahariye Cad. Sakızgülü Sok. No:2022 Kadıköy (216) 336 01 12
Kozyatağı Avşar Kozzy
- Bumblebee 11:30 (3D) 14:00 (3D) 16:30 (3D) 19:00 (3D) 21:30 (3D)
- Garantili Ölüm (Yoksa Paran İade) 19:15 21:30
- Hayatım Yalan 11:00 13:15 17:15 21:30
Adres: Kozyatağı Alışveriş ve Kültür Merkezi Buket Sok. No:2-11 Kozyatağı (216) 6580248