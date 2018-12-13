Haftanın Sinevizyonu

Haftalık Bağımsız Gazete 14 Aralık 2018
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Roma

Oscar ödüllü yönetmen Alfonso Cuaron’un merakla beklenen son filmi “Roma” 14 Aralık’ta vizyona giriyor. Netflix yapımı olan film, vizyonla birlikte Netflix’te de yayında olacak.  Roma, Cuaron’un 1960'larda ve 70'lerde Meksiko'da büyüdüğü yıllarda bölgede yaşanan olaylara dayanıyor. Siyah beyaz olarak filme çekilen Roma, 1970'lerin başında, Mexico'daki Roma mahallesinde geçiyor ve kişisel, sosyal ve politik çekişmeler sırasında bir ailenin dengesini korumaya çalışmasını konu alıyor. Orta sınıf bir ailenin evinde hizmetçilik yapan Cleo'yu merkezine alan filmde, aile evde yaşanan değişikliklerle boğuşurken, sokaklarda ise Meksika hükümetinin desteklediği milisler ve öğrenci göstericiler arasında büyük bir çatışma vardır. Film, Venedik Film Festivali'nde prömiyer yaptı ve En İyi Film dalında Altın Aslan ödülünü kazandı.

Filmin yönetmenliğini ve senaristliğini “Büyük Umutlar”, “Harry Potter ve Azkaban Tutsağı”, “Y Tu Mama Tambien”, “Son Umut” ve “Yerçekimi” gibi başarılı filmler ile karşımıza çıkan iki Oscar ödüllü Alfonso Cuaron üstleniyor.

Kadıköy Sineması

  • Roma 12.30 17.00 21.30
  • Don Kişot’u Öldüren Adam 13.00 17.15
  • Donbass 15.00 19.30 21.30
  • Put Şeylere 11:15 15:30
  • Climax 19.45

Adres: Bahariye Cad. No:24/25 Kadıköy (216) 337 74 00

Kadıköy Rexx

  • Son Çıkış 21:15
  • Kafalar Karışık 11:15 13:15 15:15 17:15 19:15 21:15
  • Bizim İçin Şampiyon 11:00 13:30 16:00 18:30 21:00
  • Hedefim Sensin 11:15 13:45 16:15 18:45 21:15

Adres: Bahariye Cad. Sakızgülü Sok. No:2022 Kadıköy (216) 336 01 12

Kozyatağı Avşar Kozzy

  • Ölümcül Makineler 11:00 (3D) (altyazılı) 13:35 (3D) (altyazılı) 16:15 (3D) (altyazılı) 19:00 (3D) (altyazılı) 21:45 (3D) (altyazılı)
  • Sihirbazın Balonları 11:00  (dublaj) 13:00  (dublaj) 15:00  (dublaj) 17:00  (dublaj)
  • Son Çıkış 21:15
  • Kafalar Karışık 11:00 13:00 15:15 17:15 19:30 21:30

Adres: Kozyatağı Alışveriş ve Kültür Merkezi Buket Sok. No:2-11 Kozyatağı  (216) 6580248

Caddebostan Cinemaximum (Budak)

Ölümcül Makineler 13:45 (3D) (altyazılı) 16:30 (3D) (altyazılı) 19:15 (3D) (altyazılı) 22:00 (3D) (altyazılı)

Don Kişot'u Öldüren Adam 16:10 21:20

Bizim İçin Şampiyon 15:00 18:00 21:00

Örümcek Ağındaki Kız 19:25 22:00  

Adres: Caddebostan Kültür Merkezi Haldun Taner Sok. No:11 Caddebostan 0850 220 0967

Etiketler; #Roma
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