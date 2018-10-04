Haftanın Sinevizyonu

Dokunma Bana

Yakınlık ihtiyacı, cinsel fetişler ve estetik güzelliğin farklı tanımları, Berlin’de Altın Ayı’ya layık görülen bu ilginç Romen filminin ana temaları. Kurmaca film, psikoterapi seansı, rol oyunları ile belgesel arasında tanımsız bir noktada duran Dokunma Bana, filmin yönetmeninin de dâhil olduğu ilginç karakterlerini felsefe tartışması, beden egzersizi ve ruhsal sağaltım seansları arasında gözlemliyor. Romen yönetmen Adina Pintilie’nin ilk uzun metrajlı bu filmi, beden algılarını sonuna kadar zorlarken önyargıların ne kadar yıkıcı olduğunu gözlemleyen deneysel bir dram.

Aydede

Annesi Rabia (Ezgi Mola) ve dedesi İlyas'la bir kasabada yaşayan, babasını daha önceden kaybetmiş küçük Bekir (Bilal Çelik), dedesini çok sevmektedir. Ancak dedesi ölünce, annesi ona dedesinin Ay'a gidip Aydede olduğunu anlatır. Bekir o günden sonra, E.T.'nin yerli uyarlaması Badi'deki gibi bisikletiyle uçarak Ay'a gidebilmenin hayalini kurmaya başlar. Rabia'nın ise bambaşka sorunları vardır: babasının ölümünün ardından ablası ve gözünü para bürümüş eniştesiyle miras kavgasına tutuşan Rabia, oturduğu evi ve çalıştığı tuhafiyeciyi ablasına kaybeder. Elinde bir tarlayla kalakalan kadın, miras mücadelesi verirken bir yandan da uzaktan uzağa yaşadığı bir aşkı herkesten saklamak zorundadır.

Kadıköy Sineması

Gece Dünyayı Yuttuğunda 11:30 15:30 19:30

Dokunma Bana/Touch Me Not 13:15 17:15 21:15

Halef 12:00 21:00

Radiogram 14:00 17:30

Transit 15:30 19:15

Adres: Bahariye Cad. No:26 Kadıköy (216) 337 74 00

Kadıköy Rexx

Göktaşı 11:15 13:15 15:15 17:15 19:15 21:15

Bücür 11:15 13:15 15:15 17:15 19:15 21:15

Dehşetin Yüzü 11:00 (altyazılı) 13:00 (altyazılı) 15:00 (altyazılı) 17:00 (altyazılı) 19:00 (altyazılı) 21:00 (altyazılı)

Adres: Bahariye Cad. No:26 Kadıköy (216) 3377400

Caddebostan Cinemaxiumum (Budak)

Küçük Ayak 11:10 (3D) (dublaj) 13:20 (3D) (dublaj) 15:30 (3D) (dublaj) 17:40 (3D) (dublaj)

19:50 (3D) (dublaj) 22:00 (3D) (dublaj)

Eski Evdeki Büyülü Saat 14:45 (altyazılı) 19:40 (altyazılı)

Karanlıkla Karşı Karşıya 12:15 (altyazılı) 15:10 (altyazılı) 18:00 (altyazılı) 21:00 (altyazılı)

Adres: CKM Haldun Taner Sok. No:11 Caddebostan (216) 3580202

Kozyatağı Avşar Kozzy

* Küçük Ayak 11:00 (3D) (dublaj)13:00 (3D) (dublaj)15:00 (3D) (dublaj)17:00 (3D) (dublaj) 19:00 (3D) (dublaj) 21:15 (3D) (dublaj)

* Eski Evdeki Büyülü Saat 11:15 (altyazılı) 13:45 (altyazılı) 16:15 (altyazılı) 18:45 (altyazılı) 21:15 (altyazılı)

* Kayıp Aranıyor 11:30 (altyazılı) 14:00 (altyazılı) 16:30 (altyazılı) 19:00 (altyazılı) 21:30 (altyazılı)

Adres : Kozyatağı Alışveriş ve Kültür Merkezi Kozyatağı Mah. Buket Sok. No:2-11 (216) 6580248