Haftanın sinevizyonu

Radiogram

Yıl 1971. O dönemki komünist rejimle yönetilen Bulgaristan’da dini ifadeler ve batı kaynaklı müzik ulusal tehdit kabul edilmektedir; BBC, Deutsche Welle, Özgür Avrupa Radyosu yasaklıdır. Yaşanmış bir hikâyeden esinlenen Radiogram, işte bu dönemde, rock’n’roll delisi küçük oğluna yeni bir radyo almak için 100 kilometre yürüyerek en yakın şehre giden bir babanın hikâyesini anlatır. Kimlik, müziğin gücü ve özgürlük hakkındaki bu sıcak dram, Bulgaristan’ın tam merkezinde, Pomakların yaşadığı Rodop Dağları’nda geçiyor. Radiogram, gerçek hikâyeler, rock’n’roll, Demirperde günleriyle ilgilenenlerin büyük keyif alacağı, “müzik özgürlüktür” ifadesine yeni bir anlam katan sıcak bir film.

Güvercin

Yusuf, Adana’nın kenar mahallelerinden birinde, ağabeyi ve ablasıyla birlikte yaşayan bir gençtir. Oturdukları evin çatısında, ölen babasından kalan güvercinlerini tutkuyla besleyip eğitmektedir. Yusuf, Maverdi adını verdiği dişi güverciniyle özel bir bağ kurmuştur. Ağabeyi Yusuf’a, çalışması ve para kazanması konusunda baskı yapar. Kuşlarından başka bir dünyayı tanımayan Yusuf, çalışma hayatı ve mahallesinin gerçekleriyle yüzleşir.

Kadıköy Sineması

Radiogram 14:15 19:30 21:00

Güvercin 12:30 16:00 19:30

Canavar 12:15 17:30

Transit 15:45 21:15

Köpek Dişi 14:00

Mirasçılar 17:45

Adres: BahariyeCad. No:26 Kadıköy (216) 337 74 00

Kadıköy Rexx

Predator11:15 13:15 15:15 17:15 19:15 21:15

Gece Gelen11:00 12:45 14:30 16:15

Misafir11:15 13:15 15:15 17:15 19:15 21:15

Organik Aşk11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00

Adres: Bahariye Cad. No:26 Kadıköy (216) 3377400

Caddebostan Cinemaxiumum (Budak)

Predator13:30 (3D) 16:00 (3D) 18:30 (3D) 21:00 (3D)

Canavar13:05 21:50

Küçük Bir Rica16:10 18:40 21:10

Misafir15:25 19:45

Adres: CKM Haldun Taner Sok. No:11 Caddebostan (216) 3580202