Haftanın sinevizyonu

Beast / Canavar

Küçük bir adada yerleşik küçük bir toplulukta yaşayan genç bir kadın, adaya dışarıdan gelen bir yabancıya âşık olur. Baskıcı ailesinden uzaklaşabilmesi için kadına güç ve destek veren adamın seri cinayetler işleyen bir katil olduğu iddia edildiğinde kadın, her şeye ve herkese rağmen adamı savunacaktır. Michael Pearce’ın muhteşem manzaralar ve boğucu toplum baskısı eşliğinde gerilim dozu git gide artan ilk filmi Canavar, dünya prömiyerini Toronto Film Festivali’nde yaptı. 14 Eylül’de vizyonda.

Western

Alman işçilerden oluşan bir grup, Bulgaristan kırsalında, zorlu bir şantiyeye çalışmaya gider. Uzak ve yabancı topraklarda çalışma fikri, işçilerin içindeki macera duygusunu kabartır ancak her şey sandıkları kadar eğlenceli geçmeyecektir. Grup bir yandan da dil engelinden ve kültürel farklılıklardan oluşan önyargılarını ve güvensizliklerini aşmalıdır. İşçiler, köylülerin sevgisini kazanıp kabullenilmek için birbirleriyle yarışmaya geçince şantiye bir arenaya dönüşecektir. Almanya, Bulgaristan, Avusturya ortak yapımı bu film de 14 Eylül Cuma sinemalarda olacak.

Kadıköy Sineması

Transit:11:00 / 15:00 / 19:00

Canavar:13:00 / 17:00 / 21:00

Köpek Dişi:11:45 / 15:30 / 19:15

Şafaktan Önce:13:30 / 17:15

Barbara:21:00

Adres: BahariyeCad. No:26 Kadıköy (216) 337 74 00

Kadıköy Rexx

Baba Nerdesin Kayboldum11:00 13:30 16:00 18:30 21:00

Komplo11:15 13:45 16:15 18:45 21:15

Upgrade11:15 13:15 15:15 17:15 19:15 21:15

Adres: Bahariye Cad. No:26 Kadıköy (216) 3377400

Caddebostan Cinemaxiumum (Budak)

Predator11:00 (3D) (altyazılı) 13:30 (3D) (altyazılı) 16:00 (3D) (altyazılı) 18:30 (3D) (altyazılı)

21:00 (3D) (altyazılı)

Arı Maya 2: Bal Oyunları10:15 (2D) (dublaj) 12:00 (2D) (dublaj) 14:00 (2D) (dublaj) 16:00 (2D) (dublaj) 18:00 (2D) (dublaj) 20:00 (2D) (dublaj)

Alfa Kurt11:00 (3D) (altyazılı) 13:10 (3D) (altyazılı) 15:20 (3D) (altyazılı) 17:30 (3D) (altyazılı) 19:40 (3D) (altyazılı) 21:50 (3D) (altyazılı)

Adres: CKM Haldun Taner Sok. No:11 Caddebostan (216) 3580202