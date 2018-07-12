Bu hafta hangi sinemalarda hangi filmler var? İşte haftanın sinevizyonu

Mary Shelly

Mary Shelly, Dünyaya kült roman Frankenstein'ı armağan eden yazar olarak edebiyat tarihine kazınan Mary Shelley'nin hayat hikayesini ve kült kabul edilen bu korku romanının yazım sürecini anlatıyor. Ünlü felsefeci babası ile 18. yüzyıl Londra'sında büyüyen Mary Wollstonecraft Godwin, dünyada kendi izini bırakmaya kararlı bir hayalperesttir. Şair Percy Shelley ile ihtiraslı bir aşka atılır. Yaşanan tutkulu ve trajik olaylar Mary'yi şekillendirecek ve gotik başyapıtına ilham kaynağı olacaktır. Kadınların geri planda tutulduğu, ev işleriyle ilgilenmeleri ve ötesine karışmamaları gerektiği düşünülen bir çağın ortasındaki edebiyat dehası Mary, duygularını, acılarını tarihe geçecek bir romana dönüştürecektir...

Haifaa Al-Mansour’ın yönettiği filmin senaryosunu Al-Mansour, Emma Jensen ile birlikte kaleme aldı. Başrolünü Elle Fanning’in üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Douglas Booth, Game of Thrones”un Arya Stark’ı Maisie Williams ve Stannis Baratheon’ı Stephen Dillane, Joanne Froggatt, Bel Powley, Ben Hardy, Tom Sturridge, Hugh O'Conor ve Ciara Charteris gibi isimler yer alıyor.

Kadıköy Sineması

Mary Shelly 12:30 - 16:45 - 21:00

Ahlat Ağacı 13:00 - 20:30

Renksiz Rüya 11:30

Atölye (The Workshop) 18:30

Zama 14:45 - 16:30 - 19:00

Adres: Bahariye Cad. No:26 Kadıköy (216) 3377400

Kadıköy Rexx

Hayalet Hikayeleri 11:00 15:15 17:00 21:15

Kelebekler 13:00 18:45

Ahlat Ağacı 13:00 16:30 20:00

Ant-Man ve Wasp 11:00 13:30 16:00 18:30 21:00

Gökdelen 11:15 13:15 15:15 17:15 19:15 21:15

Kapalak Kızı 11:30 13:30 15:30 17:15 19:15 21:15

Fakir: Bir Hint Fakirinin Olağanüstü Yolculuğu 11:15 16:00 21:00

Adres: Bahariye Cad. No:26 Kadıköy (216) 3377400

Caddebostan Cinemaxiumum (Budak)

Gökdelen 11:00 13:30 16:00 18:30 21:00

Ant-Man ve Wasp 11:00 13:45 16:30 19:15 22:00

Yakalandın! 11:40 14:00 16:20 18:40 21:30

Adres: CKM Haldun Taner Sok. No:11 Caddebostan (216) 3580202

Kozyatağı Avşar Kozzy

Gökdelen 11:30 14:00 16:30 21:30

Ant-Man ve Wasp 11:15 13:45 16:15 18:45 21: 15

Kaptan Dandun 11:15 13:15 15:15 17:15

Adres: Kozzy Alışveriş ve Kültür Merkezi Kozyatağı Mah. Buket Sok. No:2-11 (216) 6580248

Göztepe Avşar Optimum

Hayalet Hikayeleri 11:00 13:00 15:15 17:15 19:30

Kaptan Dandun 11:15 13:15 15:15 17:15

Karantina XII 11:30 13:30 15:30 17:30 19:30 21:30

Hayat Okulu 11:30 14:00 16:30 19:00 21:30

Adres : Optimum Outlet ve Eğlence Merkezi Yeni Sahra Mah. İstiklal Cad. No:10/4 (216) 6641395