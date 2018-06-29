Haftanın Sinevizyonu

Karavan

Hayatı 50 yıldan uzun süredir paylaşmış John (Donald Sutherland) ve Ella (Helen Mirren) çifti, “The Leisure Seeker” adını verdikleri araçlarıyla birlikte birçok seyahate çıkmışlardır. Artık Alzheimer belirtileri göstermeye başlayan John ve sürekli ona destek olan Ella, son bir kez unutulmaz bir macera yaşamak için Boston’dan Key West’teki Ernest Hemingway Evi’ne, kimseye haber vermeden bir yolculuğa çıkmaya karar verirler.

Fragman Seansı

Başka Sinema merakla beklenen gelecek filmleri için seyircilere çok özel bir imkan sunuyor: Fragman Seansı! Beyoğlu Sineması ve Kadıköy Sineması’nda ücretsiz olarak gerçekleştirilecek seanslarda, girmek istediğiniz filmden önce Başka Sinema’nın zengin programına göz atabilir ve gelecek filmler için heyecanlanabilirsiniz.

Fragman Seansı’nda izleyeceğiniz fragmanlar ise şu filmlere ait:

WILDLIFE

COLD WAR

WHITNEY

ZAMA

DOVLATOV

TRANSIT

DOGTOOTH

MUG

THE NIGHT EATS THE WORLD

MARY SHELLEY

Kadıköy Sineması

Ahlat Ağacı15:00 20:30

Renksiz Rüya 11:30 13:30 19:00

Atölye (The Workshop) 11:00 15:00 21:15

Borg/Mcenroe19:00

Hiçbir Zaman Burada Değildin 13:15 17:15

Adres: BahariyeCad. No:26 Kadıköy (216) 3377400

Kadıköy Rexx

Los Angeles'ta Gizli Görev11:15 (2D) (altyazılı) 13:15 (2D) (altyazılı) 15:15 (2D) (altyazılı) 17:15 (2D) (altyazılı) 19:15 (2D) (altyazılı) 21:15 (2D) (altyazılı)

Üç Harfliler: Beddua11:00 (2D) 13:00 (2D) 15:00 (2D) 17:00 (2D) 19:00 (2D) 21:00 (2D)

Ocean's 811:15 (2D) (altyazılı) 13:30 (2D) (altyazılı) 16:00 (2D) (altyazılı) 18:30 (2D) (altyazılı) 21:00 (2D) (altyazılı)

Adres: Bahariye Cad. No:26 Kadıköy (216) 3377400

Caddebostan Cinemaxiumum (Budak)

Ayin13:40 (2D) (altyazılı) 19:35 (2D) (altyazılı)

The Bookshop14:45 (2D) (altyazılı) 21:00 (2D) (altyazılı)

Jurassic World: Yıkılmış Krallık13:45 (3D) (altyazılı) 16:30 (3D) (altyazılı) 19:15 (3D) (altyazılı) 22:00 (3D) (altyazılı)

Adres: CKM Haldun Taner Sok. No:11 Caddebostan (216) 3580202





