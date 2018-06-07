Haftanın Sinevizyonu

Haftalık Bağımsız Gazete 09 Haziran 2018
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Borg McEnroe
1980 yılı, Wimbledon Tenis turnuvası. Son on yılın en yağmurlu yazı. Herkes dünyanın bir numaralı tenisçisi olan Björn Borg’un 5. Wimbledon şampiyonluğu için nefesini tutmuş bekliyor. Ancak pek azı başarının ardındaki gizli hikâyeden haberdar; 24 yaşındaki Borg, sona yakın, tükenmek üzere, miadını doldurmuş ve anksiyeteyle boğuşuyor. Bu sırada zorlu rakibi John McEnroe, 20 yaşında ve Wimbledon tahtını Borg’un elinden almaya kararlı.

Borg McEnroe, başarı ve bedeli üzerine bir hikaye. Dünyanın en iyi iki tenisçisinin, yirmili yaşlarının başında, kariyerlerine mahkum oluşunu anlatır. Tenis camiası tarafından ticarileştirilmiş iki karikatür: “Buz Borg” ve “Süper-velet”; daimi olarak birbirinin zıttı olmaya indirgenmiş Buz ve Ateş. 1980 Wimbledon turnuvası boyunca iki rakip, yaşadıklarını anlayabilecek tek kişinin, en büyük rakibi olan bir diğeri olduğunu fark eder.

Kadıköy Sineması

Ahlât Ağacı11.30 15.00 20.30

Borg/Mcenroe13.00 18.30

Hiçbir Zaman Burada Değildin 11.15

Adres: BahariyeCad. No:26 Kadıköy  (216) 3377400

Kadıköy Rexx

Deniz ve Güneş11:00 15:00 19:00 21:00 

Kitap Kulübü11:00 (altyazılı) 13:00  (altyazılı) 15:00  (altyazılı) 17:00  (altyazılı) 21:00  (altyazılı)

Ahlât Ağacı13:00 16:30 20:00 

Adres: Bahariye Cad. No:26 Kadıköy (216) 3377400

Caddebostan Cinemaxiumum (Budak)

Kitap Kulübü11:20 (altyazılı) 13:45  (altyazılı) 16:10  (altyazılı) 18:35  (altyazılı) 21:20  (altyazılı)

Sürükleniş10:10  (altyazılı) 12:30  (altyazılı) 14:50  (altyazılı) 17:10  (altyazılı) 19:30  (altyazılı) 22:00  (altyazılı)

Ahlât Ağacı10:15 13:40 17:30 21:20 

Adres: CKM Haldun Taner Sok. No:11 Caddebostan (216) 3580202

Kozyatağı Avşar Kozzy

Sürükleniş11:15 (altyazılı) 13:45 (altyazılı) 16:15 (altyazılı) 18:45 (altyazılı) 21:15 (altyazılı)

Kitap Kulübü11:30 (altyazılı) 14:00  (altyazılı) 16:30  (altyazılı) 19:00  (altyazılı) 21:30  (altyazılı)

Cüce Dedektif Şerlok11:30 (dublaj) 13:30 (dublaj) 15:30 (dublaj) 17:30 (dublaj) 19:30  (dublaj) 21:30 (dublaj)

Adres: Buket Sok. No:14 Kozyatağı (0216) 6580247

Etiketler; #John McEnroe #Björn Borg #Wimbledon #Borg McEnroe
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