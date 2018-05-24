Haftanın Sinevizyonu

Hiçbir Zaman Burada Değildin

Mesleğinde bir ömre yetecek kadar şiddete tanık olan Joe, geride kalan hayatını, seks ticareti için kaçırılan kızları kurtararak kazanmaya başlamıştır. New York senatörünün kızını kurtarması için kiralandığı zaman ise bir komplo ağının içine sürüklenir. Joe kısa sürede, kendisini ölü görmek isteyen düşmanlarıyla savaşmak zorunda olduğunu kavrayacaktır…

Lynne Ramsay’in yönettiği filmin başrolünde Joaquin Phoenix var. Dram, gerilim ve gizem dolu film, 25 Mayıs Cuma’dan itibaren Kadıköy Sineması’nda izlenebilir.

Hemşire

Hemşire Leyla, kocasından şiddet gören, bunu da kimseyle paylaşamayan mutsuz bir kadındır. Hayatının rutinliği içinde sürekli rejim ve spor yaparak yaşadıklarını görmezden gelmeye çalışmaktadır. Bu esnada cezaevlerine operasyon düzenlenmiş, siyasi tutuklular hücre tipi cezaevlerine karşı açlık grevlerine başlamıştır. Leyla’nın çalıştığı hastaneye bu eylemcilerden biri getirilir. Bu genç adamın adı Kerem’dir. Leyla’nın aksine Kerem onu hayata bağlayacak her şeye sıkı sıkıya bağlı bir adamdır. Dilek Çolak’ın yönetmenliğini yaptığı film, Kadıköy Sineması’nda gösterimde… Tel: 0216 337 74 00

Kadıköy Rexx

Deadpool 2 11:00, 11:45 (dublaj), 12:30, 13:30, 14:00 (dublaj), 15:00, 16:00, 16:30 (dublaj), 17:30, 18:30 19:00 (dublaj), 20:00, 21:00, 21:30 (dublaj)

11:00, 11:45 (dublaj), 12:30, 13:30, 14:00 (dublaj), 15:00, 16:00, 16:30 (dublaj), 17:30, 18:30 19:00 (dublaj), 20:00, 21:00, 21:30 (dublaj) Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00

11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00 Kiraz Mevsimi 13:10 19:30

Adres: Bahariye Cad. No:26 Kadıköy (216) 3377400

Caddebostan Cinemaxiumum (Budak)

Deadpool 2 12:45 13:45 14:45 15:30 16:30 17:30 18:15 19:15 20:15 21:00 22:00 23:00

12:45 13:45 14:45 15:30 16:30 17:30 18:15 19:15 20:15 21:00 22:00 23:00 Daha Yeni Başladık 13:45 16:30 19:15 22:00

13:45 16:30 19:15 22:00 Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok 15:15 19:30

Adres: CKM Haldun Taner Sok. No:11 Caddebostan (216) 3580202

Kozyatağı Avşar Kozzy

Daha Yeni Başladık 11:30 13:30 15:30 17:30 19:30 21:30

11:30 13:30 15:30 17:30 19:30 21:30 Yakışıklı Prens 11:15 (2D) (dublaj) 13:15 (2D) (dublaj) 15:15 (2D) (dublaj) 17:15 (2D) (dublaj) 19:15 (2D) (dublaj) 21:15 (2D) (dublaj)

11:15 (2D) (dublaj) 13:15 (2D) (dublaj) 15:15 (2D) (dublaj) 17:15 (2D) (dublaj) 19:15 (2D) (dublaj) 21:15 (2D) (dublaj) Partilerde Kız Tavlama Sanatı 11:45 14:15 16:45 19:15 21:30

Adres: Buket Sok. No:14 Kozyatağı (0216) 6580247

Moda Sahnesi Sineması

Cano 18:45

18:45 Yıldızlar Asla Ölmez 12:00 16:30 21:00

Adres: Bahariye Cad. Halil Etham Sk. No:34/27 Kadıköy (216) 3305800