Haftanın Sinevizyonu

Partilerde Kız Tavlama Sanatı

Londra, (daha kesin konuşmak gerekirse, Croydon…) 1977. Kahramanımız Henry (Alex Sharp) –nam-ı diğer Enn’dir- ve kankaları John ve Vic, Kraliçe Elizabeth’in Gümüş Yıl Dönümü kutlamalarında unutamayacakları bir gecenin peşindedir. Punk kraliçe Boadicea (Nicole Kidman) ve avanelerinin düzenleyeceği gizli bir partinin haberi geldiğinde, soluğu orada alırlar. Ancak hiçbir şey bekledikleri gibi çıkmaz; ev garip kıyafetli, egzotik ve büyüleyici genç kızlarla doludur. Enn, partinin ilerleyen saatlerinde kendisi gibi pek oraya ait değilmiş gibi gözüken Zan’e (Elle Fanning) abayı yakar. İkili, sonraki 24 saat boyunca bu dünyanın ötesinden bir parti ve müzik deneyimi yaşayarak gerçek punk’ın ne olduğunu keşfedeceklerdir. Film 18 Mayıs Cuma’dan itibaren Kadıköy Sineması’nda 13.45, 17.30 ve 21.15 seanslarında izlenebilir. Tel: (216) 337 74 00

Mr. Gay Syria

Ülkelerini terk etmek zorunda kalmış iki Suriyeli, gay mülteci, hayatlarını yeniden kurmaya çabalıyorlar. Hüseyin, İstanbul’da bir berber olarak çalışıyor. Mahmoud Berlin’de LGBTİ haklarını savunuyor. İkisini bir araya getiren ise akıl almaz bir proje: Kapana kıstırılmış hayatlarından kaçış ve görünmezliklerine cevap olarak uluslararası bir güzellik yarışması olan Mr. Gay World’a katılmak. Yönetmenliğini Ayşe Toprak’ın yaptığı film Kadıköy Sineması’nda gösterimde...

Kadıköy Rexx

10x10 11:20 (altyazılı) 13:20 (altyazılı) 15:20 (altyazılı) 17:20 (altyazılı) 19:30 (altyazılı) 21:15 (altyazılı)

13:20 (altyazılı) 15:20 (altyazılı) 17:20 (altyazılı) 19:30 (altyazılı) 21:15 (altyazılı) Cehennemden Selfie 11:00 (altyazılı) 13:00 (altyazılı) 17:00 (altyazılı) 21:00 (altyazılı)

11:00 (altyazılı) 13:00 (altyazılı) 17:00 (altyazılı) 21:00 (altyazılı) Murtaza 13:15 19:30

Adres: Bahariye Cad. No:26 Kadıköy (216) 3377400

Caddebostan Cinemaxiumum (Budak)

Eyvah Anne Oluyorum 10:10 (altyazılı) 11:10 (altyazılı) 13:40 (altyazılı) 16:10 (altyazılı) 18:40 (altyazılı) 21:10 (altyazılı)

10:10 (altyazılı) 11:10 (altyazılı) 13:40 (altyazılı) 16:10 (altyazılı) 18:40 (altyazılı) 21:10 (altyazılı) Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok 14:10 16:20 21:15

14:10 16:20 21:15 İnatçı Bir Adam 11:30 (altyazılı) 18:30 (altyazılı)

Adres: CKM Haldun Taner Sok. No:11 Caddebostan (216) 3580202

Kozyatağı Avşar Kozzy

Eyvah Anne Oluyorum 11:00 (altyazılı) 13:00 (altyazılı) 15:00 (altyazılı) 17:00 (altyazılı) 19:00 (altyazılı) 21:15 (altyazılı)

11:00 (altyazılı) 13:00 (altyazılı) 15:00 (altyazılı) 17:00 (altyazılı) 19:00 (altyazılı) 21:15 (altyazılı) Kral Şakir Oyun Zamanı 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00

11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok 11:30 13:30 15:30 17:30 19:30 21:30

Adres: Buket Sok. No:14 Kozyatağı (0216) 6580247