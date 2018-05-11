Haftanın Sinevizyonu

Ingmar Bergman Seçkisi

Başka Sinema, efsane İsveçli yönetmen Ingmar Bergman’ı, İsveç Konsolosluğu’nun katkısıyla sunduğu 5 filmlik bir film seçkisi ile seyirciyle buluşturuyor. Bu sene İstanbul Film Festivali’nin de 100’üncü yaşını kutlayan bir seçkiye yer verdiği, 2007 yılında kaybettiğimiz Bergman, sinema tarihinin en etkili filmlerinden bazılarına imzasını atan bir isim.

Seçkide yönetmenin seyirciyle buluşacak filmleri şöyle:

* Persona

* The Seventh Seal/ Yedinci Mühür

* Wild Strawberries/ Yaban Çilekleri

* Autumn Sonata/ Güz Sonatı

* Summer with Monika/ Monika’yla Bir Yaz

Gösterimler 12-17 Mayıs’ta Kadıköy Sineması ve Beyoğlu Beyoğlu Sineması’nda olacak.Ingmar Bergman Seçkisi Film programı için lütfen Kadıköy Sineması’nı arayınız: 0216 337 74 00

Kadıköy Sineması

Hemşire12:15 17:45 21:15

Mr. Gay Syria16:00 19:30

Yıldızlar Asla Ölmez 12:00 14:00 17:00

Cano 14:00 15:30 19:00

Çarpık Evdeki Cesetler 21:00

Adres: Osmanağa Mah. General Asım Gündüz Cad. No:25/24 Kadıköy 0 (216) 337 74 00

Kadıköy Rexx

4N1K 211:15 (2D) 13:15 (2D) 15:15 (2D) 17:15 (2D) 19:15 (2D) 21:15 (2D)

Taksi 511:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00

Taksim Hold'em13:15 19:30

Kelebekler11:00 (2D) 15:00 (2D) 17:15 (2D) 21:15 (2D)

Adres: Bahariye Cad. No:26 Kadıköy (216) 3377400

Caddebostan Cinemaxiumum (Budak)

Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok19:00 (2D)

4N1K 216:30 (2D) 19:00 (2D) 21:30 (2D)

İnatçı Bir Adam21:15 (2D) (altyazılı)

Taksim Hold'em16:15 (2D)

Adres: CKM Haldun Taner Sok. No:11 Caddebostan (216) 3580202

Kozyatağı Avşar Kozzy

Suç Takımı11:00 (2D) (altyazılı) 14:00 (2D) (altyazılı) 17:00 (2D) (altyazılı) 20:00 (2D) (altyazılı)

4N1K 211:30 (2D) 14:00 (2D) 16:30 (2D) 19:00 (2D) 21:30 (2D)

Oyun Gecesi11:45 (2D) (altyazılı) 14:15 (2D) (altyazılı) 16:45 (2D) (altyazılı) 19:15 (2D) (altyazılı) 21:30 (2D) (altyazılı)

Renkli Balık: Yeni Dünyalar Kaşifi11:00 (2D) 13:00 (2D) 15:00 (2D) 17:00 (2D)

Adres: Buket Sok. No:14 Kozyatağı (0216) 6580247