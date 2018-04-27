Haftanın Sinevizyonu

YILDIZLAR ASLA ÖLMEZ

4 kez Oscar adaylığı elde eden Annette Bening ile BAFTA ödüllü Jamie Bell’in başrolünde yer aldığı film, Hollywood yıldızı Gloria Grahame’ın oyuncu Peter Turner’la yaşadığı dokunaklı ve trajik aşk hikâyesine odaklanıyor. 1940 ve 50’lerde oyunculuğu ve özel hayatıyla döneme damgasını vuran ve Oscar ödülü kazanan ünlü aktris Gloria Grahame, yaşça kendinden hayli genç olan oyuncu Peter ile tanışır ve kısa sürede birbirlerine âşık olurlar. 1970’lerin renkli dünyasında yaşanan bu tutkulu ilişki, Gloria’ya kanser teşhisi konmasının ardından zorlu bir evreye girer.

Filmin yönetmen koltuğunda ünlü dizi Scherlock’un yanı sıra Lucky Number Slevin, Wicker Park ve Victor Frankenstein gibi önemli filmlerin yönetmeni Paul McGuigan oturuyor. Annette Bening ve Jamie Bell’e Julie Walters, Stephen Graham ve Venessa Redgrave’in eşlik ettiği; En İyi Kadın Oyuncu, Erkek Oyuncu ve Uyarlama Senaryo dallarında BAFTA adayı olan film, incelikli ve çarpıcı bir aşk hikâyesi.

KADIKÖY SİNEMASI

Yıldızlar Asla Ölmez 12.15 16.45 18.45 21.15

Çarpık Evdeki Cesetler 14.30 19.00

İlişki Durumu: Açık İlişki 16.30 21.00

Bütün Saadetler Mümkündür14.15

Thelma 12.00

Adres: Osmanağa Mah. General Asım Gündüz Cad. No:25/24 Kadıköy 0 (216) 337 74 00

KADIKÖY REXX

Köpek Adası 11:15 (2D) (altyazılı) 13:15 (2D) (altyazılı) 15:15 (2D) (altyazılı) 17:15 (2D) (altyazılı) 19:15 (2D) (altyazılı) 21:15 (2D) (altyazılı)

Muhteşem Kadın 17:15 (2D) (altyazılı) 19:15 (2D) (altyazılı) 21:15 (2D) (altyazılı)

Kelebekler 11:15 (2D) 12:30 (2D) 13:45 (2D) 15:00 (2D) 16:15 (2D) 18:45 (2D) 21:15 (2D)

Adres: Bahariye Cad. No:26 Kadıköy (216) 337 74 00

CADDEBOSTAN CİNEMAXİUMUM (BUDAK)

Maşa ile Koca Ayı 2: Sonsuz Arkadaşlık 14:40 (2D) (dublaj) 16:30 (2D) (dublaj) 18:20 (2D) (dublaj) 20:10 (2D) (dublaj)

Köpek Adası 13:45 16:10 (2D) (altyazılı) 18:35 (2D) (altyazılı) 21:00 (2D) (altyazılı)

Bütün Saadetler Mümkündür 16:30 (2D)

Adres: CKM Haldun Taner Sok. No:11 Caddebostan (216) 358 02 02

KOZYATAĞI AVŞAR KOZZY

Zamanda Kıvrılma 11:30 (3D) (dublaj) 14:00 (3D) (dublaj) 16:30 (3D) (dublaj) 19:00 (3D) (dublaj) 21:30 (3D) (dublaj)

Köpek Adası 11:15 (2D) (altyazılı) 13:45 (2D) (altyazılı) 16:15 (2D) (altyazılı) 18:45 (2D) (altyazılı) 21:15 (2D) (altyazılı)

İlişki Durumu: Açık İlişki 12:00 (2D) (altyazılı) 14:15 (2D) (altyazılı) 16:30 (2D) (altyazılı) 18:45 (2D) (altyazılı) 21:00 (2D) (altyazılı)

Adres: Buket Sok. No:14 Kozyatağı (0216) 658 02 47