Haftanın Sinevizyonu

KÖPEK ADASI

Yönetmen Wes Anderson, The Grand Budapest Hotel’den (Büyük Budapeşte Oteli) 4 yıl sonra yeni filmiyle izleyiciyle buluşuyor.

20 Nisan Cuma vizyona girecek Isle of Dogs(Köpekler Adası), Anderson’ın Fantastic Mr. Fox filmi gibi stop-motion bir animasyon…

Film, ‘köpek gribi’ adlı yeni bir virüsün hızla yayıldığı hayali Japon şehri Megasaki’de geçiyor. Köpekler, kendilerini sürmek isteyen kentin valisine karşı mücadele ediyor.

Günümüzden 20 yıl sonra Japonya’da, köpek nüfusu kontrolden çıkıp, bir de ‘köpek gribi’ salgını baş gösterince, köpeklerin çöple dolu bir adada karantina altına alınmasına karar verilir. 12 yaşındaki Atari Kobayashi, oraya bırakılmış Spots adlı köpeğini bulmak için büyük bir cesaret örneği göstererek adaya gelir. Adanın diğer köpekleri, Atari’nin Spots’u bulmasına ve bunu yetkililere yakalanmadan yapmasına yardım edeceklerdir.

KADIKÖY SİNEMASI

Bütün Saadetler Mümkündür: 12.15 16.30 21.00

Eski Kocamız: 14.15 18.45

Thelma: 13.30 17.15 21.00

Gerçek Kesit: Manyak 12.00 15.45 19.30

Adres: Osmanağa Mah. General Asım Gündüz Cad. No:25/24 Kadıköy 0 (216) 337 74 00

KADIKÖY REXX

Vahşiler: 11:00 (2D) (altyazılı) 13:30 (2D) (altyazılı) 16:00 (2D) (altyazılı) 18:30 (2D) (altyazılı) 21:00 (2D) (altyazılı)

Sessiz Bir Yer: 11:00 (2D) (altyazılı) 13:00 (2D) (altyazılı) 15:00 (2D) (altyazılı) 17:00 (2D) (altyazılı) 19:00 (2D) (altyazılı) 21:00 (2D) (altyazılı)

Muhteşem Kadın: 17:15 (2D) (altyazılı) 19:15 (2D) (altyazılı) 21:15 (2D) (altyazılı)

Adres: Bahariye Cad. No:26 Kadıköy (216) 3377400

CADDEBOSTAN CİNEMAXİUMUM (Budak)

Arada: 13:05 (2D) 15:15 (2D) 17:25 (2D) 22:00 (2D)

Muhteşem Kadın: 10:40 (2D) (altyazılı) 19:35 (2D) (altyazılı)

Sessiz Bir Yer: 11:00 (2D) (altyazılı) 13:10 (2D) (altyazılı) 15:20 (2D) (altyazılı) 17:30 (2D) (altyazılı) 19:45 (2D) (altyazılı) 22:00 (2D) (altyazılı)

Adres: CKM Haldun Taner Sok. No:11 Caddebostan (216) 3580202

KOZYATAĞI AVŞAR KOZZY

Vahşiler: 19:00 (2D) (altyazılı) 21:30 (2D) (altyazılı)

Taş Devri Firarda :11:00 (2D) (dublaj) 13:00 (2D) (dublaj) 15:00 (2D) (dublaj) 17:00 (2D) (dublaj)

Sessiz Bir Yer: 11:30 (2D) (altyazılı) 13:30 (2D) (altyazılı) 15:30 (2D) (altyazılı) 17:30 (2D) (altyazılı) 19:30 (2D) (altyazılı) 21:30 (2D) (altyazılı)

Adres: Buket Sok. No:14 Kozyatağı (0216) 6580247