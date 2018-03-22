Haftanın Sinevizyonu

Kar

Müzeyyen, toplumsal ahlak çizgisinin altında yaşayan genç bir kadındır. Kavgaya, uyuşturucuya bezenmiş hayatını kendine benzeyen arkadaşlarıyla paylaşıyordur. Kardeşi Ali onun varlığını yeni öğrenmiş, onunla tanışmaya Bolu’dan kendi burjuva, başarılı eğitim hayatını yarıda bırakıp Antalya’ya gelmiştir. Meşru çocuk Ali sınanmadığı günahlarla, gayr-i meşru çocuk Müzeyyen ise Ali’nin getirdiği umutla imtihan olacaktır.

Adana Film Festivali’nde Hazar Ergüçlü’ye Umut Vaat Eden Kadın Oyuncu ödülü, Halil Babür’e ise Umut Vaat Eden Erkek Oyuncu ödülünü kazandıran ve aynı zamanda En İyi Kurgu ödülünü alan film 54. Ulusal Yarışma’da En İyi Kadın Oyuncu ve 17. !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali’nde Yeni Seyirci Ödülünün sahibi. 23 Mart Cuma günü vizyonda!

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Kadıköy Sineması

Manyak 11:45 13:30 15:15 17:30 21:15

Kar 11:30 19:00

Martı 15:00 21:00

Stalin’in Ölümü 13:15 19:15

Savaştan Sonra 16:45

Adres: Osmanağa Mah. General Asım Gündüz Cad. No:25/24 Kadıköy 0 (216) 337 74 00

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Kadıköy Rexx

Kaybedenler Kulübü Yolda 11:0013:00 15:10 17:20 19:25 21:30

Düğüm Salonu 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:0017:00 18:00 19:00 20:00 21:00

Phantom Thread 11:15 13:45 16:15 18:45 21:15

Adres: Bahariye Cad. No:26 Kadıköy (216) 3377400

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Caddebostan Cinemaxiumum (Budak)

Tomb Raider 13:40 16:20 19:00 21:40

Kaybedenler Kulübü Yolda12:15 13:30 15:15 16:00 18:35 19:05 21:05 21:35

Stalin'in Ölümü 11:30 14:00 21:15

Mekanlar ve Yüzler 16:30 18:45

Adres: CKM Haldun Taner Sok. No:11 Caddebostan (216) 3580202

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Kozyatağı Avşar Kozzy

Kaybedenler Kulübü Yolda 11:30 14:00 16:3019:00 21:30

Düğüm Salonu 11:45 14:15 16:45 19:15 21:30

Entebbe'de 7 Gün 12:00 14:15 16:3018:45 21:00

Adres: Buket Sok. No:14 Kozyatağı (0216) 6580247