Haftanın Sinevizyonu

1976’da Tel Aviv’den kalkıp Atina üzerinden Paris’e gidecek Air France uçağı, ikisi Alman, ikisi Filistinli 4 kişi tarafından kaçırılarak Uganda’nın Entebbe şehrine indirilir. Uçakta çok sayıda İsrailli yolcu vardır ve militanların isteği, yolcuların hayatı karşılığında hapisteki Filistinli veya Filistin destekçisi 53 arkadaşlarının salıverilmesidir. İsrail hükumeti, yapılan görüşmelerin ardından çok tehlikeli bir operasyon gerçekleştirmeyi göze alır.

Entebbe’de 7 Gün filmi, Entebbe Operasyonu’nda yaşananları aktarıyor. José Padilha’nın yönetmen koltuğunda oturduğu filmde Daniel Brühl, Rosamund Pike, Eddie Marsan, Mark Ivanir ve Nonso Anozie rolleri paylaşıyor.

Kadıköy Sineması

Stalin’in Ölümü 12:15 16:45 19:30 21:15

Beni Adınla Çağır 12:00 14:15 18:45

Savaştan Sonra 17:00 21:30

Ben, Tonya 14:30

Adres: Osmanağa Mah. General Asım Gündüz Cad. No:25/24 Kadıköy 0 (216) 337 74 00

Kadıköy Rexx

Phantom Thread 11:15 13:45 16:15 18:45 21:15

Direniş Karatay 11:15 13:45 16:15 18:45 21:15

Ailecek Şaşkınız 11:00 12:15 13:30 14:45 16:00 18:30 21:00

Adres: Bahariye Cad. No:26 Kadıköy (216) 3377400

Caddebostan Cinemaxiumum (Budak)

Mekanlar ve Yüzler 12:30 22:15

Pervane 10:20 20:00

Phantom Thread 12:15 15:30 18:30 21:30

Gringo 11:30 14:00 16:30 19:00 21:30

Adres: CKM Haldun Taner Sok. No:11 Caddebostan (216) 3580202

Kozyatağı Avşar Kozzy

Küçük Kahramanlar 11:15 (3D) (dublaj) 13:15 (3D) (dublaj) 15:15 (3D) (dublaj) 17:15 (3D) (dublaj)

Direniş Karatay 11:30 14:00 16:30 19:00 21:30

Phantom Thread 11:45 14:45 17:45 20:45

Adres: Buket Sok. No:14 Kozyatağı (0216) 6580247