Haftanın sinevizyonu

Phantom Thread

1950’lerin Londra moda dünyasında, ünlü terzi Reynolds Woodcock (Daniel Day-Lewis) ve kız kardeşi Cyril (Lesley Manville) en tanınmış kişileri giydirmekte, bundan dolayı haklı bir ün ve gelir sahibi olarak yaşamlarını sürdürmektedir. Hayatına pek çok kadın girip çıkan Reynolds, Alma (Vicky Krieps) ile tanıştıktan sonra, başkalarına karşı duyrduklarından çok daha farklı hislerle genç kadına yaklaşır. Alma onun sevgilisi ve ilham perisi olmuştur, ancak bu aşkın geleceğini kestirmek zordur.

Phantom Thread, En İyi Erkek Oyuncu Oscar’ına aday gösterilen başrol oyuncusu Daniel Day-Lewis’e ödül getiremese de 2018 Oscarlarında En İyi Kostüm Tasarımı Ödülü’ne layık görüldü.

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Kadıköy Sineması

Beni Adınla Çağır 12.00 14.30 19.00 21.30

Paramparça 17.00

Savaştan Sonra 11.15 16.15 21.15

Ben, Tonya 13.45 18.45

Adres: Osmanağa Mah. General Asım Gündüz Cad. No:25/24 Kadıköy 0 (216) 337 74 00

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Kadıköy Rexx

Ailecek Şaşkınız 11:15 12:00 13:45 16:15 17:00 18:45 21:15

Görevimiz Tatil 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00

Alem-i Cin 11:00 15:00 19:15

Sofra Sırları 21:15

Adres: Bahariye Cad. No:26 Kadıköy (216) 3377400

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Caddebostan Cinemaxiumum (Budak)

Ailecek Şaşkınız 13:40 16:10 18:40 21:10

Savaştan Sonra 13:40 19:00

Uğur Böceği 16:10 21:30

Kızıl Serçe 12:00 15:00 18:00 21:00

Adres: CKM Haldun Taner Sok. No:11 Caddebostan (216) 3580202

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Kozyatağı Avşar Kozzy

Ailecek Şaşkınız 11:00 12:30 13:30 15:00 16:00 17:30 18:30 19:15 20:00 21:00 21:45

Puloi: Asla Yalnız Uçmayacaksın 11:15 (2D) (dublaj) 13:15 (2D) (dublaj) 15:15 (2D) (dublaj) 17:15 (2D) (dublaj)

Kızıl Serçe 11:15 14:15 17:15 20:15

Adres: Buket Sok. No:14 Kozyatağı (0216) 6580247