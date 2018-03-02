Haftanın Sinevizyonu

Mudbound / Savaştan Sonra

Yılın en çok ödüllendirilen filmlerinden, 4 dalda Oscar adayı “Savaştan Sonra / Mudbound” izleyiciyi II. Dünya Savaşı’nın hemen sonrasına, Mississippi’de çamurun esir aldığı bir çiftliğe götürüyor. Köleliğin kâğıt üstünde sona erdiği, ancak sosyal yaşamdaki adaletsizliğin şiddetle sürdüğü yıllar… Büyük şehirdeki konforlu hayatlarından, baba yadigârı toprağın bulunduğu kırsala göç etmek zorunda kalan Laura ve kocası Henry, çocuklarını yetiştirirken çiftlik hayatının zorluklarıyla yüzleşir. Nesillerdir çiftlikte çalışan Jackson ailesi ise yeni kazandıkları hakların bilinci ve ilk kez toprak sahibi olmanın heyecanına rağmen, sosyal yaşamlarında ırkçı ön yargılarla boğuşmaya devam eder. Aynı çiftliği paylaşan bu iki ailenin savaştan birer kahraman olarak dönen iki genç oğlu, memleketlerinde devam eden ırk savaşına esir olmamayı seçerek sıra dışı bir dostluk kurarlar. Hillary Jordan'ın savaş, aşk, dostluk, ırkçılık ve toprak mücadelesi hakkındaki destansı romanından beyazperdeye uyarlanan filmin yönetmenliğini Dee Rees üstlenirken, güçlü oyuncu kadrosunda Carey Mulligan, Jason Clarke, Mary J. Blige, Garrett Hedlund ve Jason Mitchell yer alıyor. Büyüleyici görüntü yönetmenliğiyle övgü toplayan filmdeki çalışmasıyla Rachel Morrison ise “Oscar adayı olan ilk kadın görüntü yönetmeni” olarak tarihe geçti. Film 2 Mart Cuma gününden itibaren vizyonda.

Kadıköy Sineması

Savaştan Sonra – Mudbound 11:45, 14:00, 18:45, 21:15

Beni Adınla Çağır 14:15, 18:45, 21:15

Paramparça 16:45

Ben, Tonya 11:45 – 16:30

Adres: Osmanağa Mah. General Asım Gündüz Cad. No:25/24 Kadıköy 0 (216) 337 74 00

Kadıköy Rexx

Alem-i Cin 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00

Görevimiz Tatil 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00

Hadi Be Oğlum 11:15 13:45 16:15 18:45 21:15

Adres: Bahariye Cad. No:26 Kadıköy (216) 3377400

Caddebostan Cinemaxiumum (Budak)

Görevimiz Tatil 11:00 13:30 16:00 18:30 21:00

Dünyanın Bütün Parası 11:30 14:30 18:00 21:15

The Florida Project 11:00 16:10 21:20

Adres: CKM Haldun Taner Sok. No:11 Caddebostan (216) 3580202

Kozyatağı Avşar Kozzy

Dünyanın Bütün Parası 11:15 14:15 17:15 20:15

Görevimiz Tatil 11:30 14:00 16:30 19:00 21:30

Tavşan Peter 11:15 (2D) (dublaj)13:15 (2D) (dublaj) 15:15 (2D) (dublaj)17:15 (2D) (dublaj)

19:15 (2D) (dublaj) 21:15 (2D) (dublaj)

Adres: Buket Sok. No:14 Kozyatağı (0216) 6580247