Haftanın Sinevizyonu

Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri

Tecavüz edilip vahşice öldürülen kızı Angela’nın üzüntüsünü atlatmaya çalışan Mildred Hayes (Frances McDormand), kasabanın şerifi Bill Willoughby (Woody Harrelson) ve kanun kuvvetlerinin bu konuda gerekli adımları atmadığına inanmaktadır. Cinayetin üzerinden aylar geçmesine rağmen katille ilgili somut bir delile ulaşılmaması, sonunda acılı anneyi oldukça farklı bir çözüme iter. Kasabanın çıkışındaki 3 büyük reklam panosunu kiralayan ve bunlara cinayetle ilgili şerifi suçlayan mesajlar yazdıran Hayes, vazgeçmesini isteyen herkese tek başına meydan okuyacaktır.

2008 yapımı In Bruges filmiyle ilk uzun metrajlı filmini çeken yönetmen Martin McDonagh, üçüncü filmi Three Billboards Outside Ebbing, Missouri ile En İyi Senaryo dalında Altın Küre kazandı, En İyi Yönetmen dalında ise Altın Küre ve BAFTA'ya aday gösterildi.

