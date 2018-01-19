Haftanın Sinevizyonu

Djam / Aman Doktor

Roman asıllı ünlü Fransız yönetmen Tony Gatlif’in yazıp yönettiği Djam (Aman Doktor) nihayet gösterime giriyor. Fransa, Yunanistan ve Türkiye ortak yapımı filmin konusu kısaca şöyle: Eski bir denizci ve Rebetiko türü müziğin büyük bir hayranı olan Kakourgos, tekneleri için zor bulunan bir parçayı almak üzere yeğeni Djam’i İstanbul’a gönderir. Genç kadın burada 18 yaşındaki Avril ile tanışır; göçmenler için gönüllü yardım yapan ve burada ne parası ne de tanıdığı biri olan başka bir genç kadın. Cömert, kendinden emin, tahmin edilemez ve özgür ruhlu Djam, Midilli'ye yaptığı, müzik, yeni insanlar, paylaşılanlar ve umutla dolu bu yolculukta Avril’i kanatlarının altına alacaktır.

Film, 19 Ocak Cuma gününden itibaren Kadıköy Rexx 21.30 seansında izlenebilir.

Kadıköy Kadıköy

Deliha 2 11:00 (2D) 13:00 (2D) 15:00 (2D) 17:00 (2D) 19:00 (2D) 21:00 (2D)

Arif v 216 11:00 (2D) 13:30 (2D) 16:00 (2D) 18:30 (2D) 21:00 (2D)

Kadıköy Rexx

Daha 12:00 (2D) 16:45 (2D) 21:30 (2D)

Deliha 2 11:30 (2D) 14:00 (2D) 16:15 (2D) 18:45 (2D) 21:15 (2D)

Arif v 216 11:00 (2D) 11:30 (2D) 12:15 (2D) 13:30 (2D) 14:00 (2D) 14:45 (2D) 16:00 (2D) 16:30 (2D) 17:15 (2D) 18:30 (2D) 19:00 (2D) 20:00 (2D) 21:00 (2D) 21:30 (2D)

Adres: Bahariye Cad. No:26 Kadıköy (216) 3377400

Caddebostan Cinemaxiumum (Budak)

Yolcu 11:10 (2D) (altyazılı) 13:40 (2D) (altyazılı) 16:10 (2D) (altyazılı) 18:40 (2D) (altyazılı)

21:10 (2D) (altyazılı) 23:40 (Cm-Cts) (2D)

The Post 11:00 (2D) (altyazılı) 13:35 (2D) (altyazılı) 16:10 (2D) (altyazılı) 19:00 (2D) (altyazılı) 21:40 (2D) (altyazılı) 24:00 (Cm-Cts) (2D)

Zirve 11:00 (2D) (altyazılı) 16:00 (2D) (altyazılı)

Adres: CKM Haldun Taner Sok. No:11 Caddebostan (216) 3580202

Kozyatağı Avşar Kozzy

The Post 11:30 (2D) (altyazılı) 14:00 (2D) (altyazılı) 16:30 (2D) (altyazılı) 19:00 (2D) (altyazılı) 21:30 (2D) (altyazılı)

Deliha 2 11:00 (2D) 12:15 (2D) 13:30 (2D) 14:45 (2D) 16:00 (2D) 17:15 (2D) 18:30 (2D) 19:45 (2D) 21:00 (2D)

Daha 11:15 (2D) 13:45 (2D) 16:15 (2D) 18:45 (2D) 21:15 (2D)

Adres: Buket Sok. No:14 Kozyatağı (0216) 6580247

Kadıköy Moda Sahnesi

İngiltere Benim 16:45 (2D) (altyazılı)

Kalp Atışı Dakikada 120 12:00 (2D) (altyazılı) 18:45 (2D) (altyazılı)

Dönme Dolap 21:30 (2D) (altyazılı)

Godard ve Ben 14:45 (2D) (altyazılı)

Adres: Bahariye Cad. Halil Etham Sk. No:34/27 Kadıköy (216) 3305800