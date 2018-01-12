Haftanın Sinevizyonu

Oscar’ın Yabancıları 2018

Başka Sinema 90. Akademi Ödülleri’nde “Yabancı Dilde En İyi Film” kategorisine aday filmlerden oluşan bir seçki sunuyor. İstanbul Modern Sinema işbirliğiyle üç yıldır düzenlenen program çerçevesinde, bu heyecanlı çekişmede adı öne çıkan yapımlar, Oscar adayı olmalarına rağmen Hollywood kulvarının dışında, dünya festivallerinde başarılı olmuş, farklı dil ve kültürlerden filmlerin buluştuğu bir kategoriyi temsil ediyor. Seçkide, Başka Sinema kapsamında daha sonra gösterilecek olan Zama, Thelma, Sevgisiz gibi merakla beklenen filmleri vizyona girmeden izleme fırsatını yakalayabilirsiniz. Ayrıca, Berlin Film Festivali’nde Altın Ayı’yı kazanan Beden ve Ruh ve Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye’yi kazanan Kare gibi 2017’nin ödüllü filmlerini yeniden izleme imkânını bulabilirsiniz.

Filmler 12-14 Ocak tarihleri arasında Boğaziçi Üniversitesi SineBU, Kadıköy Rexx ve Ankara Kızılay Sinemalarında gösterilecek. İstanbul Modern’deki gösterimler 11-21 Ocak tarihleri arasında yapılacak.

Kadıköy Rexx

Arif v 216 11:00 (2D) 12:15 (2D) 13:30 (2D) 14:45 (2D) 16:00 (2D) 17:15 (2D) 18:30 (2D) 20:00 (2D) 21:15 (2D)

İngiltere Benim 12:00 (2D) (altyazılı) 16:45 (2D) (altyazılı) 21:30 (2D) (altyazılı)

Kalp Atışı Dakikada 120 14:00 (2D) (altyazılı) 18:45 (2D) (altyazılı)

Adres: Bahariye Cad. No:26 Kadıköy (216) 3377400

Caddebostan Cinemaxiumum (Budak)

Arif v 216 10:30 (2D) 11:15 (2D) 12:00 (2D) 13:20 (2D) 14:15 (2D) 15:00 (2D) 16:15 (2D) 17:15 (2D) 18:00 (2D) 19:05 (2D) 20:15 (2D) 21:00 (2D) 22:00 (2D) 23:10 (Cm-Cts) (2D) 23:55 (Cm-Cts) (2D)

Muhteşem Showman 11:15 (2D) (altyazılı) 13:45 (2D) (altyazılı) 16:15 (2D) (altyazılı) 18:45 (2D) (altyazılı) 21:15 (2D) (altyazılı)

Jumanji: Vahşi Orman 11:10 (3D) (altyazılı) 13:50 (3D) (altyazılı) 16:30 (3D) (altyazılı) 19:15 (3D) (altyazılı) 22:00 (3D) (altyazılı)

Adres: CKM Haldun Taner Sok. No:11 Caddebostan (216) 3580202

Kozyatağı Avşar Kozzy

Arif v 216 11:00 (2D) 12:00 (2D) 14:00 (2D) 15:00 (2D) 17:45 (2D) 18:30 (2D) 20:00 (2D) 20:45 (2D) 21:30 (2D)

Vincent'ten Sevgilerle 11:00 (2D) (altyazılı) 13:00 (2D) (altyazılı) 15:15 (2D) (altyazılı) 19:30 (2D) (altyazılı) 21:30 (2D) (altyazılı)

Adres: Buket Sok. No:14 Kozyatağı (0216) 6580247

Kadıköy Moda Sahnesi

Dönme Dolap 14:15 (2D) (altyazılı) 18:45 (2D) (altyazılı)

Godard ve Ben 12:00 (2D) (altyazılı) 16:30 (2D) (altyazılı)

Adres: Bahariye Cad. Halil Etham Sk. No:34/27 Kadıköy (216) 3305800