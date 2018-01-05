Haftanın Sinevizyonu

England is Mine

Efsane müzisyen Morrissey’i daha yakından tanımak ister misiniz? Oscar ve Bafta adayı Mark Gill’in yönetmenliğini üstlendiği film, izleyiciyi müzik tarihinin çığır açan gruplarından The Smiths’in kurulmasına uzanan günlere götürüyor. 1970’lerde Manchester’da geçen hikâye, Morrissey’in yürüdüğü sokakları, ilham aldığı müzikleri, kitapları; dönemin atmosferini titiz bir şekilde perdeye yansıtıyor. Morrissey’i Dunkirk filmi ile yıldızı parlayan genç oyuncu Jack Lowden canlandırırken, yakın arkadaşı, punk sanatçı Linder Sterling rolünde ise Downtown Abbey ve Black Mirror dizilerinden tanıdığımız Jessica Brown Findlay karşımıza çıkıyor. Adını The Smiths’in klasik şarkılarından “Still ill”in sözlerinden alan film, rock müzik tarihinin en gizemli ve sıra dışı idollerinden birisinin, kendi sesini ve kimliğini buluşunun hikâyesi. 5 Ocak Cuma’dan itibaren Kadıköy Rexx’te izlenebilir.

Kadıköy Rexx

Kalp Atışı Dakikada 120 11:30 (2D) (altyazılı) 16:00 (2D) (altyazılı)

Acı Tatlı Ekşi 11:15 (2D) 13:45 (2D) 16:15 (2D) 18:45 (2D) 21:15 (2D)

Martıların Efendisi 11:15 (2D) 13:45 (2D) 16:15 (2D) 18:45 (2D) 21:00 (2D)

Dönme Dolap 14:15 (2D) (altyazılı) 18:45 (2D) (altyazılı)

Adres: Bahariye Cad. No:26 Kadıköy (216) 3377400

Caddebostan Cinemaxiumum (Budak)

Kalp Atışı Dakikada 120 19:00 (2D) (altyazılı)

Muhteşem Showman 11:00 (2D) (altyazılı) 13:30 (2D) (altyazılı) 16:00 (2D) (altyazılı) 18:30 (2D) (altyazılı) 21:00 (2D) (altyazılı) 23:40 (Cm-Cts) (2D)

Vincent'ten Sevgilerle 12:50 (2D) (altyazılı) 16:50 (2D) (altyazılı) 22:00 (2D) (altyazılı)

Acı Tatlı Ekşi 11:10 (2D) 13:40 (2D) 16:10 (2D) 18:40 (2D) 21:10 (2D) 23:50 (Cm-Cts) (2D)

Adres: CKM Haldun Taner Sok. No:11 Caddebostan (216) 3580202

Kozyatağı Avşar Kozzy

Muhteşem Showman 12:00 (2D) (altyazılı) 14:15 (2D) (altyazılı) 16:30 (2D) (altyazılı) 18:45 (2D) (altyazılı) 21:15 (2D) (altyazılı)

Vincent'ten Sevgilerle 11:00 (2D) (altyazılı) 13:00 (2D) (altyazılı) 15:15 (2D) (altyazılı) 17:15 (2D) (altyazılı) 19:30 (2D) (altyazılı) 21:30 (2D) (altyazılı)

Jumanji: Vahşi Orman 11:15 (3D) (altyazılı) 13:45 (3D) (altyazılı) 16:15 (3D) (altyazılı) 18:45 (3D) (altyazılı) 21:15 (3D) (altyazılı)

Adres: Buket Sok. No:14 Kozyatağı (0216) 6580247

Kadıköy Moda Sahnesi

Godard ve Ben 12:00 (2D) (altyazılı) 16:00 (2D) (altyazılı)

Suburbicon 14:15 (2D) (altyazılı)

Kutsal Geyiğin Ölümü 21:15 (2D) (altyazılı)

Adres: Bahariye Cad. Halil Etham Sk. No:34/27 Kadıköy (216) 3305800