Haftanın Sinevizyonu

Kalp Atışı Dakikada 120

ACT-UP Paris, 1990’ların başında sayısız hayatı karartan ve sonlandıran AIDS’e karşı dünyanın her yerinde oluşturulan sivil örgütlerden biridir. Nathan Sean, Sophie ve Jeremie önderliğinde bu epidemiye karşı toplumun duyarsızlığı, bilgisizliği ve ilaç şirketlerinin çıkarcılığıyla savaşan gruba yeni katılanlardandır. İnsanları bilinçlendirmek için ACT-UP Paris ile verdiği mücadelede Sean’ın hayatına girmesiyle, onun için her şey kökünden değişecektir. 2017 San Sebastian Sebastiane Ödülü, 2017 Cannes Büyük Ödül, Kuir Palmiye, FIPRESCI, François Chalais Ödülü sahibi film yılın son haftasında vizyona giriyor. 29 Aralık Cuma’dan itibaren Kadıköy Rexx’te 21.30 seansında izlenebilir.

Kadıköy Rexx

Acı Tatlı Ekşi 11:15 (2D) 13:45 (2D) 16:15 (2D) 18:45 (2D) 21:15 (2D)

Dönme Dolap 12:00 (2D) (altyazılı) 16:45 (2D) (altyazılı) 21:00 (2D) (altyazılı)

Martıların Efendisi 11:15 (2D) 13:45 (2D) 16:15 (2D) 18:45 (2D) 21:00 (2D)

Godard ve Ben 14:15 (2D) (altyazılı) 19:00 (2D) (altyazılı)

Adres: Bahariye Cad. No:26 Kadıköy (216) 3377400

Caddebostan Cinemaxiumum (Budak)

Martıların Efendisi 11:00 (2D) 13:40 (2D) 16:20 (2D) 19:00 (2D) 21:40 (2D) 23:50 (Cm-Cts) (2D)

Acı Tatlı Ekşi 11:30 (2D) 14:30 (2D) 17:00 (2D) 19:30 (2D) 22:00 (2D) 23:50 (Cm-Cts) (2D)

Ferdinand 11:00 (3D) 13:30 (3D) 16:00 (3D) 18:30 (3D) 21:00 (3D)

Dönme Dolap 11:10 (2D) (altyazılı) 13:30 (2D) (altyazılı) 15:50 (2D) (altyazılı) 18:10 (2D) (altyazılı) 21:30 (2D) (altyazılı) 23:55 (Cm-Cts) (2D)

Adres: CKM Haldun Taner Sok. No:11 Caddebostan (216) 3580202

Kozyatağı Avşar Kozzy

Acı Tatlı Ekşi 11:30 (2D) 14:00 (2D) 16:15 (2D) 18:45 (2D) 21:30 (2D)

Martıların Efendisi 11:15 (2D) 13:45 (2D) 16:15 (2D) 18:45 (2D) 21:15 (2D)

Ferdinand 11:30 (3D) 14:00 (3D) 16:30 (3D) 19:00 (3D) 21:15 (3D)

Star Wars: Son Jedi 11:15 (2D) (altyazılı) 14:15 (2D) (altyazılı) 17:15 (2D) (altyazılı) 20:15 (2D) (altyazılı)

Adres: Buket Sok. No:14 Kozyatağı (0216) 6580247

Kadıköy Moda Sahnesi

Suburbicon 16:15 (2D) (altyazılı)

Kare 20:45 (2D) (altyazılı)

Sarı Sıcak 12:00 (2D)

Adres: Bahariye Cad. Halil Etham Sk. No:34/27 Kadıköy (216) 3305800