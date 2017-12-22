Haftanın Sinevizyonu

Dönme Dolap

Woody Allen’ın başrollerini Kate Winslet, Justin Timberlake, Jim Belushi ve Juno Temple’ın paylaştığı son filmi Dönme Dolap (Wonder Wheel) 22 Aralık’ta sinemalarda.

Dönme Dolap, 1950’lerde Coney Adası’ndaki lunaparkın kalabalığı içinde hayatları kesişen dört karakterin hikâyesini anlatıyor: Sürekli duygusal dalgalanmalar yaşayan, bir zamanların aktristi, şimdinin garsonu Ginny (Kate Winslet); onun atlıkarınca operatörü, kaba saba kocası Humpty (Jim Belushi), babası Humpty ile uzun yıllar konuşmamış olsa da şimdi onun evinde gangsterlerden saklanan Carolina (Juno Temple) ve oyun yazarı olmanın hayaliyle yaşayan yakışıklı ve genç cankurtaran Mickey (Justin Timberlake). Sinematografisi Vittorio Storaro’ya ait olan film, 1950’lerin tablo gibi güzellikle dolu Coney Adasını fon alan bir tutku, şiddet ve ihanet hikayesi.

Kadıköy Rexx

Poyraz Karayel: Küresel Sermaye 11:15 (2D) 13:45 (2D) 16:15 (2D) 18:45 (2D) 21:00 (2D)

Godard ve Ben 12:15 (2D) (altyazılı) 16:45 (2D) (altyazılı) 21:15 (2D) (altyazılı)

Suburbicon 14:30 (2D) (altyazılı) 19:00 (2D) (altyazılı)

Öteki Taraf 11:15 (2D) 13:15 (2D) 15:15 (2D) 17:15 (2D) 19:15 (2D) 21:15 (2D)

Adres: Bahariye Cad. No:26 Kadıköy (216) 3377400

Caddebostan Cinemaxiumum (Budak)

Godard ve Ben 12:50 (2D) (altyazılı) 19:00 (2D) (altyazılı)

The Party 11:00 (2D) (altyazılı) 15:20 (2D) (altyazılı) 17:10 (2D) (altyazılı) 21:30 (2D) (altyazılı)

Star Wars: Son Jedi 11:00 (3D) (altyazılı) 11:30 (3D) (altyazılı) 12:00 (3D) (altyazılı) 14:20 (3D) (altyazılı) 14:50 (3D) (altyazılı) 15:20 (3D) (altyazılı) 17:40 (3D) (altyazılı) 18:10 (3D) (altyazılı) 18:40 (3D) (altyazılı) 21:00 (3D) (altyazılı) 21:30 (3D) (altyazılı) 22:00 (3D) (altyazılı) 24:10 (Cm-Cts) (3D)

Öteki Taraf 11:00 (2D) 16:00 (2D) 21:10 (2D)

Adres: CKM Haldun Taner Sok. No:11 Caddebostan (216) 3580202

Kozyatağı Avşar Kozzy

Poyraz Karayel: Küresel Sermaye 11:15 (2D) 13:45 (2D) 16:15 (2D) 18:45 (2D) 21:15 (2D)

Star Wars: Son Jedi 12:00 (3D) (altyazılı) 15:00 (3D) (altyazılı) 17:00 (2D) (altyazılı)

18:00 (3D) (altyazılı) 20:00 (2D) (altyazılı) 21:00 (3D) (altyazılı)

Öteki Taraf 11:30 (2D) 14:00 (2D) 16:30 (2D) 19:00 (2D) 21:30 (2D)

Maide'nin Altın Günü 11:45 (2D) 14:00 (2D) 16:15 (2D) 18:30 (2D) 21:15 (2D)

Adres: Buket Sok. No:14 Kozyatağı (0216) 6580247

Kadıköy Moda Sahnesi

Körfez 19:00 (2D)

Kutsal Geyiğin Ölümü 14:15 (2D) (altyazılı) 21:15 (2D) (altyazılı)

Adres: Bahariye Cad. Halil Etham Sk. No:34/27 Kadıköy (216) 3305800