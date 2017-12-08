Haftanın Sinevizyonu

Suburbicon

Başrollerini Matt Damon, Julianne Moore ve Oscar Isaac’in paylaştığı Suburbicon, 8 Aralık’ta sinemalarda. Ünlü oyuncu George Clooney’nin yönetmenliğini üstlendiği filmin senaryosu Joel & Ethan Coen’e ait.

Uygun fiyatlı evleri, bakımlı bahçeleriyle Suburbicon, ailelerin huzur içinde yaşadığı bir mahalle, adeta cennetten bir köşedir. Ama Suburbicon’ın bu sakin görüntüsü, rahatsız edici bir gerçeği saklamaktadır. Lodge ailesinin reisi Gardner Lodge (Matt Damon) mahallenin şantaj, ihanet ve intikamla bezeli karanlık sokaklarında büyük bir maceraya atılmak zorunda kalacaktır. Bu, çok ama çok kötü kararlar almış, çatlak insanların masalı. Burası, Suburbicon.

Film 8 Aralık Cuma gününden itibaren Kadıköy Rexx’te 11.30, 16.30 ve 21.30 seanslarında izlenebilir.

Kadıköy Rexx

Aile Arasında 11:15 13:45 16:15 18:45 21:15

Kardeşim Benim 2 11:15 13:45 16:15 18:45 21:15

Sen Kiminle Dans Ediyorsun? 11:30 14:00 16:30 19:00 21:15

Yol Ayrımı 12:00 15:00 18:00 21:00

Adres: Bahariye Cad. No:26 Kadıköy (216) 3377400

Caddebostan Cinemaxiumum (Budak)

Jüpiter'in Uydusu 16:00 (2D) (altyazılı) 21:40 (2D) (altyazılı)

Aile Arasında 11:00 (2D) 13:45 (2D) 16:30 (2D) 19:15 (2D) 22:00 (2D) 23:40 (Cm-Cts) (2D)

Çizgi Ötesi 11:10 (2D) (altyazılı) 13:40 (2D) (altyazılı) 16:10 (2D) (altyazılı) 18:40 (2D) (altyazılı) 21:20 (2D) (altyazılı) 23:55 (Cm-Cts) (2D)

Kardeşim Benim 2 11:00 (2D) 16:15 (2D) 21:35 (2D)

Adres: CKM Haldun Taner Sok. No:11 Caddebostan (216) 3580202

Kozyatağı Avşar Kozzy

Aile Arasında 11:45 (2D) 14:15 (2D) 16:45 (2D) 19:15 (2D) 21:45 (2D)

Çizgi Ötesi 11:15 (2D) (altyazılı) 13:45 (2D) (altyazılı) 16:15 (2D) (altyazılı) 18:45 (2D) (altyazılı) 21:15 (2D) (altyazılı)

Tamircikler: Gizli Görev 11:00 (2D) 13:00 (2D) 15:00 (2D) 17:00 (2D)

Ayı Paddington 2 11:00 (2D) 13:00 (2D)

Adres: Buket Sok. No:14 Kozyatağı (0216) 6580247

Kadıköy Moda Sahnesi

Körfez 13:15 (2D) 17:15 (2D) 21:15 (2D)

Sarı Sıcak 11:30 (2D) 15:30 (2D) 19:30 (2D)

Adres: Bahariye Cad. Halil Etham Sk. No:34/27 Kadıköy (216) 3305800