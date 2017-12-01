Haftanın Sinevizyonu

Aile Arasında

Çok takıntılı bir adam olan Fikret (Engin Günaydın) ve müzikhol vokalisti Solmaz (Demet Evgar), aynı gün yıllar süren evliliklerini bitirmiş ve çok tuhaf olaylar sonucunda karşılaşmışlardır. Bu sırada Solmaz’ın kızı Zeynep, zengin bir kebapçının oğluyla evlenmeye karar vermiştir. Ancak ilk başta aile arasında olması planlanan nikâh, giderek tantanalı bir hal alınca Fikret kendini hiç beklemediği olayların ortasında bulacaktır. Senaryosunu Gülse Birsel’in yazdığı filmi Ozan Açıktan yönetiyor.

Kadıköy Rexx

Sen Kiminle Dans Ediyorsun? 11:30 (2D) 14:00 (2D) 16:30 (2D) 19:00 (2D) 21:15 (2D)

Kutsal Geyiğin Ölümü 11:30 (2D) (altyazılı) 14:00 (2D) (altyazılı) 16:30 (2D) (altyazılı) 21:30 (2D) (altyazılı)

Kare 19:00 (2D) (altyazılı)

Adres: Bahariye Cad. No:26 Kadıköy (216) 3377400

Caddebostan Cinemaxiumum (Budak)

Kardeşim Benim 2 11:00 (2D) 13:30 (2D) 16:00 (2D) 18:30 (2D) 21:00 (2D) 23:45 (Cm-Cts) (2D)

Ayı Paddington 2 11:00 (2D) 13:30 (2D) 16:00 (2D) 18:30 (2D)

Mucize 11:15 (2D) (altyazılı) 14:00 (2D) (altyazılı) 16:40 (2D) (altyazılı) 19:20 (2D) (altyazılı) 22:00 (2D) (altyazılı)

Adres: CKM Haldun Taner Sok. No:11 Caddebostan (216) 3580202

Kozyatağı Avşar Kozzy

Kardeşim Benim 2 11:00 (2D) 13:30 (2D) 16:00 (2D) 18:30 (2D) 19:15 (2D) 21:00 (2D) 21:45 (2D)

Sen Kiminle Dans Ediyorsun? 11:30 (2D) 14:00 (2D) 16:30 (2D) 19:00 (2D) 21:30 (2D)

Justice League: Adalet Birliği 11:30 (3D) (altyazılı) 14:00 (3D) (altyazılı) 16:30 (3D) (altyazılı) 19:00 (3D) (altyazılı) 21:30 (3D) (altyazılı)

Adres: Buket Sok. No:14 Kozyatağı (0216) 6580247