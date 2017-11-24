Haftanın Sinevizyonu

Mucize

Auggie Pullman (Jacob Tremblay) 5. sınıfa geçmek üzere olan bir çocuktur. Ancak doğuştan gelen yüzündeki kalıcı deformasyon geçirdiği onlarca ameliyata rağmen düzelmemiştir. O yaşına dek hiç okula gitmemiş, evde ailesi tarafından eğitim almış ve dışarıyla ilişkisi, hep bir kask aracılığıyla olmuştur. Sıradan bir okul olan Beecher'a başladığı günden itibaren bazılarının alay konusu olsa da aslında çoğu kişiden bir farkı olmadığını gösterecek, dış görünüşün ne kadar önemsiz olabileceğini kanıtlayacaktır.

Mucize filmi, 2012'de R. J. Palacio'nun yazdığı aynı adlı romandan uyarlandı.

Kadıköy Rexx

Sen Kiminle Dans Ediyorsun? 11:30 (2D) 14:00 (2D) 16:30 (2D) 19:00 (2D) 21:15 (2D)

Kutsal Geyiğin Ölümü 11:30 (2D) (altyazılı) 14:00 (2D) (altyazılı) 16:30 (2D) (altyazılı) 19:00 (2D) (altyazılı)

Mutluluk Zamanı 11:00 (2D) 13:30 (2D) 16:00 (2D) 18:30 (2D) 21:15 (2D)

Yol Ayrımı 12:00 (2D) 15:00 (2D) 18:00 (2D) 21:00 (2D)

Adres: Bahariye Cad. No:26 Kadıköy (216) 3377400

Caddebostan Cinemaxiumum (Budak)

Beginner 13:15 (2D) 17:40 (2D)

Justice League: Adalet Birliği 11:00 (3D) (altyazılı) 13:40 (3D) (altyazılı) 16:20 (3D) (altyazılı) 19:00 (3D) (altyazılı) 21:45 (3D) (altyazılı) 24:20 (Cm-Cts) (3D)

Küçük Vampir 11:00 (3D) 13:00 (3D) 15:00 (3D) 17:00 (3D)

Kardan Adam 11:15 (2D) (altyazılı) 14:00 (2D) (altyazılı) 16:40 (2D) (altyazılı) 19:20 (2D) (altyazılı) 22:00 (2D) (altyazılı) 23:55 (Cm-Cts) (2D)

Adres: CKM Haldun Taner Sok. No:11 Caddebostan (216) 3580202

Kozyatağı Avşar Kozzy

Justice League: Adalet Birliği 11:30 (3D) (altyazılı) 14:00 (3D) (altyazılı) 16:30 (3D) (altyazılı) 19:00 (3D) (altyazılı) 21:30 (3D) (altyazılı)

Sen Kiminle Dans Ediyorsun? 11:15 (2D) 13:45 (2D) 16:15 (2D) 18:45 (2D) 21:15 (2D)

Küçük Vampir 10:45 (2D) 12:30 (2D) 14:15 (2D) 16:00 (2D)

Kardan Adam 11:00 (2D) (altyazılı) 13:30 (2D) (altyazılı) 16:00 (2D) (altyazılı) 18:30 (2D) (altyazılı) 21:15 (2D) (altyazılı)

Adres: Buket Sok. No:14 Kozyatağı (0216) 6580247

Moda Sahnesi

Umudun Öteki Yüzü 12:00 (2D) (altyazılı) 16:45 (2D) (altyazılı) 21:15 (2D) (altyazılı)

Kare 14:00 (2D) (altyazılı)

İşe Yarar Bir Şey 19:00 (2D)

Adres: Bahariye Cad. Halil Etham Sk. No:34/27 Kadıköy (216) 3305800