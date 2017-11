Haftanın Sinevizyonu

Kutsal Geyiğin Ölümü

Yunan yönetmen Yorgos Lanthimos’un The Lobster’dan sonra İngilizce çektiği ikinci filmi, izleyicisini her zamanki gibi tekinsiz, oyunbaz ve özenle tasarlanmış yeni bir lanetli Lanthimos evrenine davet ediyor. Kutsal Geyiğin Ölümü başarılı bir cerrah ve babasının boşluğunu onunla doldurmaya çabalayan bir ergen etrafında dönüyor. Tuhaf ikili, aileleriyle tanıştığında işler daha da tuhaflaşıyor ve muzip bir tür Alacakaranlık Kuşağı hikâyesi ortaya çıkıyor. Lanthimos bedensel şiddetten doğan mizahı da her daim olduğu gibi filmine tatminkâr miktarda eklemeye devam ediyor. Aileye, suçluluk duygusuna ve sınıfa dair, etkisinden kurtulması çok zor bir soğuk duş bu film. Film, Kadıköy Rexx’te izlenebilir.

Kadıköy Rexx

Yol Ayrımı 12:00 (2D) 15:00 (2D) 17:45 (2D) 20:45

Umudun Öteki Yüzü 12:00 (2D) (altyazılı) 19:00 (2D) (altyazılı)

Mutluluk Zamanı 11:00 13:30 16:00 18:30 21:15

Kare 14:00 (2D) (altyazılı) 21:00 (2D) (altyazılı)

Adres: Bahariye Cad. No:26 Kadıköy (216) 3377400

Caddebostan Cinemaxiumum (Budak)

Doğu Ekspresinde Cinayet 11:10 (2D) (altyazılı) 13:50 (2D) (altyazılı) 16:30 (2D) (altyazılı) 19:10 (2D) (altyazılı) 21:50 (2D) (altyazılı) 23:55 (Cm-Cts) (2D)

Yol Ayrımı 12:30 (2D) 15:40 (2D) 18:50 (2D) 22:00 (2D) 23:50 (Cm-Cts) (2D)

Mutluluk Zamanı 11:00 (2D) 13:30 (2D) 16:00 (2D) 18:30 (2D) 21:10 (2D) 23:50 (Cm-Cts) (2D)

Umudun Öteki Yüzü 19:40 (2D) (altyazılı)

Kare 16:40 (2D) (altyazılı)

Adres: CKM Haldun Taner Sok. No:11 Caddebostan (216) 3580202

Kozyatağı Avşar Kozzy

Mutluluk Zamanı 11:15 (2D) 13:45 (2D) 16:15 (2D) 18:45 (2D) 21:15 (2D)

Doğu Ekspresinde Cinayet 11:00 (2D) (altyazılı) 13:30 (2D) (altyazılı) 16:00 (2D) (altyazılı) 18:30 (2D) (altyazılı) 21:15 (2D) (altyazılı)

Yol Ayrımı 11:15 (2D) 14:15 (2D) 17:15 (2D) 20:15 (2D)

Adres: Buket Sok. No:14 Kozyatağı (0216) 6580247

Moda Sahnesi

Umudun Öteki Yüzü 14:15 (2D) (altyazılı)

İşe Yarar Bir Şey 18:45 (2D)

Soygun 12:00 (2D) (altyazılı) 16:30 (2D) (altyazılı)

Mutlu Son 21:00 (2D) (altyazılı)

Adres: Bahariye Cad. Halil Etham Sk. No:34/27 Kadıköy (216) 3305800