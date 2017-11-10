Haftanın Sinevizyonu

Umudun Öteki Yüzü

Bir tarafta Helsinki'de yaşayan suratsız ve soğuk bir adam olan restoran sahibi Wickström, diğer tarafta ise bombalarla sarsılan Halep'ten kaçarak kız kardeşi ile yollara düşen Suriyeli bir göçmen, Khaled. Bu uzun yolculukta kız kardeşi kaybolur ve Khaled bir geminin kazan dairesinde Helsinki'ye varır. Adeta bir uzaylı gibi gezdiği Finlandiya'da göçmenlik başvurusu yapan Khaled'i bürokratik saçmalıklar rahat bırakmaz ve göçmenlik bürosu, Halep'te bir sorun olmadığını, o yüzden ülkesine geri dönmesi gerektiğini söyler. Bir yandan da kız kardeşini bulmaya çalışan Khaled, Wickström'ün restoranında yaşamaya başlar. Bu birbirinden tamamen farklı iki insan hem iş arkadaşı hem de dost olurken dünya da her zamanki gibi dönmeye devam edecektir. 2017 Berlin Film Festivali En İyi Yönetmen Ödülü & En İyi Film Adayı olan ve 2017 San Sebastian Uluslararası Film Festivali FIPRESCI Ödülünü alan film 10 Kasım’dan itibaren sinemalarda. Kadıköylüler, filmi Moda Sahnesi ve Rexx’te izleyebilecek.

Kadıköy Rexx

Kare 11:30 (2D) (altyazılı) 16:30 (2D) (altyazılı) 21:30 (2D) (altyazılı)

Yol Arkadaşım 11:30 (2D) 14:00 (2D) 16:30 (2D) 19:00 (2D) 21:30 (2D)

İşe Yarar Bir Şey 14:15 (2D) 19:15 (2D)

Adres: Bahariye Cad. No:26 Kadıköy (216) 3377400

Caddebostan Cinemaxiumum (Budak)

Testere: Jigsaw Efsanesi 11:00 (2D) (altyazılı) 13:10 (2D) (altyazılı) 15:20 (2D) (altyazılı)

17:30 (2D) (altyazılı) 19:45 (2D) (altyazılı) 21:55 (2D) (altyazılı) 24:00 (Cm-Cts) (2D)

Dünyanın En Güzel Kokusu 2 11:00 (2D) 13:10 (2D) 15:20 (2D) 17:35 (2D) 19:50 (2D)

22:00 (2D)

Ketenpere 11:00 (2D) 13:30 (2D) 16:00 (2D) 18:30 (2D) 21:00 (2D)

Adres: CKM Haldun Taner Sok. No:11 Caddebostan (216) 3580202

Kadıköy Kadıköy

OHA Diyorum 11:00 (2D) 13:00 (2D) 15:00 (2D)

Ketenpere 11:00 (2D) 13:00 (2D) 15:00 (2D) 17:00 (2D) 19:00 (2D) 21:00 (2D)

Testere: Jigsaw Efsanesi 17:00 (2D) (altyazılı) 19:00 (2D) (altyazılı) 21:00 (2D) (altyazılı)

Adres: Bahariye Cad. No:26 Kadıköy (216) 3377400

Kozyatağı Avşar Kozzy

Macera Günlükleri: Sihirli Adaya Yolculuk 11:00 (2D) 12:45 (2D) 14:45 (2D) 16:45 (2D)

Ketenpere 11:00 (2D) 13:30 (2D) 16:00 (2D) 18:30 (2D) 21:15 (2D)

OHA Diyorum 11:45 (2D) 13:45 (2D) 15:45 (2D) 17:45 (2D) 19:45 (2D) 21:45 (2D)

Adres: Buket Sok. No:14 Kozyatağı (0216) 6580247