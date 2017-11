Haftanın Sinevizyonu

Good Time/Soygun

Robert Pattinson’ın sayısız kaynak tarafından “kariyerinin zirve noktası” olarak nitelenen performansıyla bu yıl Cannes Film Festivali’nde övgülere boğulan “SOYGUN / GOOD TIME”, New York sokaklarında bir an bile hız kesmeyen, nefes nefese bir suç ve gerilim fırtınası. Connie ve Nick isimli iki kardeş bankayı soyarlar fakat Nick yakalanır ve koşulların çok zorlu olduğu bir hapishaneye düşer. Kardeşini kurtarmak için her yolu denemeye kararlı olan Connie, arkadaşı Corey’nin yardımına başvurur. Kefaret parasını bulmak için gittikleri tefecide işler daha da karışır. Connie kendisini bitmek bilmeyen bir gecede, kardeşini hapishaneden kaçırmaya çalıştığı, zamana karşı bir kovalamacanın ortasında bulur. Hollywood’un yeni nesil iki dehası Safdie Biraderler’in yönettiği filmde Robert Pattinson’a Oscar adaylığı sahibi iki yıldız oyuncu Jennifer Jason Leigh ve Barkhad Abdi eşlik ediyor. Soygun, Rexx’te izlenebilir.

Kadıköy Rexx

Ayla 11.00 12.15 13.30 14.45 16.00 17.15 18.30 20.00 21.00

Thor: Ragnarok 11.15 13.45 16.15 18.45 21.15

İşe Yarar Bir Şey 12:30 17:00

Soygun 14:45 19:15

Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü 16:15 18:45 21:15

Yol Arkadaşım16:30 19:00 21:15

Adres: Bahariye Cad. No:26 Kadıköy (216) 3377400

Caddebostan Cinemaximum (Budak)

Yol Arkadaşım 11.15 13.45 16.15 18.45 21.15

Uzaydan Gelen Fırtına 11:20 13:50 16:20 18:50 21:20

Ölüm Günün Kutlu Olsun 11:00 13:15 15:30 17:40 19:50 22:00

Süperstar 17:30 21:00

Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı 15:20 18:40 22:00

Adres: CKM Haldun Taner Sok. No:11 Caddebostan (216) 3580202

Kadıköy Kadıköy

İlk Öpücük 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00

Bölük 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00

Adres: Bahariye Cad. No:26 Kadıköy (216) 3377400

Moda Sahnesi:

Çavdar Tarlasındaki Asi 13:00 16:30 21:30

Happy End / Mutlu Son 14:15-19:00

Adres: Caferağa Mah. Bahariye Cad. Halil Ethem Sk. No: 34/27 (216) 330 58 01

Nautulis Cinemaximum

Ayla 16:30 19:00 21:45

Damat Takımı 16:20 19:00 21:40

Bölük 16:15 21:30

Bak Şu Leyleğe 15:15 17:15

Cinemaximum Akasya

Yedinci Hayat 16:30 19:00 21:45

İlk Öpücük 15:20 17:30 19:40 21:50