Haftanın Sinevizyonu

İşe Yarar Bir Şey

Leyla gibi biri neden lise arkadaşlarıyla buluşma yemeğine gider ki? 25 yıldır hiçbir lise yemeğine gitmemiş... Üstelik 16 saat süren bir tren yolculuğuyla! Hemşirelik son sınıf öğrencisi Canan, o niye trende? Gönlünde oyuncu olmak varken hemşire adayı olarak hiç istemediği bir iş görüşmesine gidiyor. Peki Yavuz? Hareketsiz yatıyor bir pencerenin önünde, seyyar satıcıları, faytonları, sokaktaki insanları izliyor bütün gün. Canan’ı bekliyor, belki de Leyla’yı, belki de bir gece treninde yolları kesişen katil ile şairi.

Pelin Esmer’in yönettiği, Başak Köklükaya, Öykü Karayel ve Yiğit Özşener’in rolleri paylaştığı İşe Yarar Bir Şey, 27 Ekim Cuma’dan itibaren Kadıköy Rexx’te 21.30 seansında izlenebilir.

Kadıköy Rexx

Soygun 12:30 17:00 21:30

Bir Nefes Yeter 11:00 13:30 16:00 18:30 21:00

Cingöz Recai 11:15 13:30 13:45 15:00 16:15 17:30 18:45 20:00 21:00

Mutlu Son 14:45 19:15

Adres: Bahariye Cad. No:26 Kadıköy (216) 3377400

Caddebostan Cinemaxiumum (Budak)

Süperstar 14:00 17:30 21:00

Bölük 11:00 13:10 15:20 17:30 19:40 21:50 23:50 (Cm-Cts)

Bak Şu Leyleğe 11:15 Türkçe 13:30 Türkçe 15:40 Türkçe17:45 Türkçe 19:50 Türkçe

Taş 11:00

Adres: CKM Haldun Taner Sok. No:11 Caddebostan (216) 3580202

Kadıköy Kadıköy

İlk Öpücük 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 24:00 (Cm-Cts)

Bölük 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 24:00 (Cm-Cts)

Adres: Bahariye Cad. No:26 Kadıköy (216) 3377400

Kozyatağı Avşar Kozzy

Bak Şu Leyleğe 11:15 Türkçe 13:15 Türkçe 15:15 Türkçe 17:15 Türkçe

İlk Öpücük 11:15 13:45 16:15 18:45 21:15

Süperstar 11:15 14:15 17:15 20:15

Uzaydan Gelen Fırtına 11:30 14:00 16:30 19:00 21:30

Adres: Buket Sok. No:14 Kozyatağı (0216) 6580247

Moda Sahnesi

Çavdar Tarlasındaki Asi 13:30 19:00

Benim Varoş Hikayem 12:00 15:30

Suspiria 17:00 21:15

Adres: Caferağa Mah. Bahariye Cad. Halil Ethem Sk. No: 34/27 (216) 330 58 01