Haftanın Sinevizyonu

TAŞ

Küçük bir kasabada yaşayan bir aile, evlerinin önünde hasta, Selim adında yorgun bir genç adam bulur. Peşindeyse, onu alıp götürmek isteyen gizemli bir Memur vardır. Sığındığı evde yaşayan ailenin oğulları 20 yıldır kayıptır ve Emete evlerine gelen Selim'in oğlu olduğunu inanır. Emete’nin, yıllar önce kaybolan oğlu Hasan olduğuna inandığı bu gencin gelişiyle birlikte, aile içindeki çözülmemiş sorunlar da gün yüzüne çıkar. Emete'nin kocası Ekber ve kızı Suna ise ona inanıp inanmamak arasında gidip gelirler. Selim'in kendi geçmişini hatırlamıyor olması da kimin neye, neden inandığını yeniden sorgulamasına neden olacaktır.

Özgür Doğan’la birlikte yönettiği İki Dil Bir Bavul (2008) belgeseli ve Zeynel Doğan’la birlikte imza attığı Babamın Sesi’yle (2012) tanınan Orhan Eskiköy’ün yeni filmi, inanç ve iktidar kavramını sorgulayan siyah-beyaz bir hikâye. Taş, Moda Sahnesi’nde izlenebilir.

Kadıköy Rexx

Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı 11.30 14.30 17.30 20.30

Mutlu Son: 12.00 16.00 19.30

Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü: 11.15 13.45 16.15 18.45 21.15

Adres: Bahariye Cad. No:26 Kadıköy (216) 3377400

Cinemaximum Akasya

Bir Nefes Yeter: 16.45 19.15 21.45

Ölüm Günün Kutlu Olsun: 17.30 19.45 22.00

Babam: 16.30 19.15 22.00

Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı: 17.40 17.45 18.15 20.45 21.00 21.45

Yedinci Hayat: 16.30 19.00 21.45

Adres: Ankara Devlet yolu Haydarpaşa Yönü Çeçen Sokak Akasya AVM Kadıköy, İstanbul

Caddebostan Cinemaxiumum (Budak)

Cingöz Recai: 16.00 18.30 21.00 19.40 22.00

Ölüm Günün Kutlu Olsun: 17.30 19.40 21.50

Taş: 16.10

Kigsman: Altın Çember: 16.00 21.30

Adres: CKM Haldun Taner Sok. No:11 Caddebostan (216) 3580202

Kadıköy Kadıköy

Babam: 11.00 13.30 16.00 18.30 21.00

Taş: 11.00 13.00 15.00 17.00 19.00 21.00

Adres: Caferağa Mah. Bahariye Cad. Sakızgülü Sok. No:2022 (216) 3360112

Adres: Bahariye Cad. No:26 Kadıköy (216) 3377400

Kozyatağı Avşar Kozzy

Ay Lav Yu Tuu: 19.00 21.30

My Little Pony Filmi 11.00 13:00 15:00 17:00

Büyülü Kanatlar: 11.00 13.00 15.00 17.00

Adres: Buket Sok. No:14 Kozyatağı (0216) 6580247

Moda Sahnesi

Supsira: 12.00

İz: 14.00

Tutku Oyunu: 18.30

Adres: Caferağa Mah. General Asım Gündüz Cad. (Bahariye Cad.) Halil Etham Sk. No: 34/27

Kadıköy (216) 330 58 01