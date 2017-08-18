Haftanın Sinevizyonu

Son Portre

Ünlü sanatçı Alberto Giacometti, Paris’te eski dostu Amerikalı yazar James Lord’a rastlar ve çok enteresan bir yüzü olduğu için bir portresini çizmek için ısrar eder. Kendi stüdyosunda yapacağı tablo, sonuçta yalnızca birkaç gününü alacaktır. Teklif karşısında Lord’un gururu okşanır ancak günler haftalara, haftalar aylara eklenip de portrenin bitişine dair tünelin ucunda bir ışık görünmediğinde Lord, bu kararsız dahi tarafından tüm yaşamına el konulduğunu fark eder. Keyif ve hayal kırıklığı arasında gidip gelen Lord, en sonunda Giacometti’nin kaotik aklının matematiğini çözümler ve bizler de onlarla birlikte bir dâhinin başyapıtlarından birinin tamamlanışına şahit oluruz. “Son Portre”, 18 Ağustos’tan itibaren Kadıköy Rexx’te 11.45, 15.30 ve 19.15 seanslarında izlenebilir.

Caddebostan Cinemaxiumum (Budak)

Hizmetçi 16:10 21:40

Her Şey 11:00 13:10 15:20 17:30 19:40 21:50 23:40 (Cm-Cts)

Sevimli Emojiler 11:00 Türkçe 13:10 Türkçe 15:15 Türkçe 17:20 Türkçe 19:30 Türkçe

Adres: CKM Haldun Taner Sok. No:11 Caddebostan (216) 3580202

Kadıköy Kadıköy

Mezarcı 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00

Bas Gaza 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00

Adres: Caferağa Mah. Bahariye Cad. Sakızgülü Sok. No:2022 (216) 3360112

Kadıköy Rexx

Manifesto 12:00 16:30 21:00

Her Şey 11:15 13:15 15:15 17:15 19:15 21:15

Hizmetçi 17:30 20:30

İsmail'in Hayaletleri 14:00 18:30

Adres: Bahariye Cad. No:26 Kadıköy (216) 3377400

Kozyatağı Avşar Kozzy

Her Şey 11:15 13:15 15:15 17:15 19:15 21:15

Organik Aşk Hikayeleri 11:30 13:30 15:30 17:30 19:30 21:30

Sevimli Emojiler 11:00 Türkçe 13:00 Türkçe 15:00 Türkçe 17:00 Türkçe

Adres: Buket Sok. No:14 Kozyatağı (0216) 6580247

Göztepe Avşar Optimum

Bilim Kurgu Bölüm 1: Son Savaşçı 11:00 13:30 16:00 18:30 21:15

Organik Aşk Hikayeleri 11:45 13:45 15:45 17:45 19:45 21:45

Çılgın Banka Soygunu 11:30 13:30 15:30 17:30 19:30 21:30

Adres: Optimum Outlet ve Eğlence Merkezi Yeni Sahra Mah. İstiklal Cad. No:10/4 (216) 6641395