Haftanın Sinevizyonu

Manifesto

Yaşayan en önemli oyuncular arasında gösterilen Cate Blanchett’i 13 farklı rolde izlediğimiz Manifesto, oyuncunun kariyerinde yepyeni bir zirve oluşturan bir film. 21. yüzyılda sanat tarihine yön vermiş Pop Art, Fütürizm, Dadaizm, Dogma 95, Pop Art, Minimalizm gibi tüm dünyada kabul görmüş manifestolar, Cate Blanchett’in canlandırdığı karakterlerde vücut buluyor. 2 Oscar’lı yıldızı, birbirinden farklı aksanlarda bir haber spikerinden bir fabrika işçisine, bir borsacıdan bir öğretmene, evsiz bir adamdan bir kuklacıya kadar uzanan 13 farklı karakterde izlemek başlı başına unutulmaz bir deneyim. Medya ve siyasetin hoşgörü, saygı gibi değerlerin altını kazıdığı bir dönemde, Julian Rosefeldt ve Cate Blanchett’in beraber geliştirdiği bu proje günümüz toplumu için bir çığlık niteliğinde. Dünya prömiyerini bu yıl Sundance’te yapan ve yönetmenlik koltuğunda Julian Rosefeldt’in oturduğu Manifesto, 36. İstanbul Film Festivali’nde en çok izlenen film oldu. Manifesto, 11 Ağustos’tan itibaren Kadıköy Rexx’te 12.00,16.30 ve 21.00 seanslarında izlenebilir.

Caddebostan Cinemaxiumum (Budak)

Balerin ve Afacan Mucit 11:00 Türkçe 13:10 Türkçe 15:15 Türkçe 17:20 Türkçe 19:30 Türkçe

Bırak Kendini 13:45 19:00 21:30

Kara Kule 11:00 13:10 15:20 17:30 19:40 21:30 22:00 23:45 (Cm-Cts)

Adres: CKM Haldun Taner Sok. No:11 Caddebostan (216) 3580202

Kadıköy Kadıköy

Denizde Dehşet 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00

Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu 11:00 Türkçe 13:30 Türkçe 16:00 Türkçe 18:30 Türkçe 21:00 Türkçe

Adres: Caferağa Mah. Bahariye Cad. Sakızgülü Sok. No:2022 (216) 3360112

Kadıköy Rexx

Kara Kule 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00

İsmail'in Hayaletleri 11:30 16:30 21:30

Sarışın Bomba 11:15 13:45 16:15 18:45 21:15

Adres: Bahariye Cad. No:26 Kadıköy (216) 3377400

Kozyatağı Avşar Kozzy

Kara Kule 11:00 13:00 15:15 16:30 17:15 18:30 19:30 20:45 21:30

Balerin ve Afacan Mucit 11:00 Türkçe 13:00 Türkçe 15:00 Türkçe 17:00 Türkçe 19:00 Türkçe

Anne 11:15 13:15 15:15 17:15 19:15 21:15

Adres: Buket Sok. No:14 Kozyatağı (0216) 6580247

Göztepe Avşar Optimum

Kara Kule 11:00 Türkçe 13:00 Türkçe 15:15 Türkçe 17:15 Türkçe 19:30 20:45 Türkçe 21:30

Denizde Dehşet 11:30 13:30 15:30 17:30 19:30 21:30

Balerin ve Afacan Mucit 11:00 Türkçe 13:00 Türkçe 15:00 Türkçe 17:00 Türkçe 19:00 Türkçe

Adres: Optimum Outlet ve Eğlence Merkezi Yeni Sahra Mah. İstiklal Cad. No:10/4 (216) 6641395