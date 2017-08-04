Haftanın Sinevizyonu

İsmail’in Hayaletleri

Yönetmen Ismaël Vuillard (Mathieu Amalric) eşi Carlotta tarafından terk edildikten sonra üzüntüsünü zor da olsa atlatmış, Sylvia (Charlotte Gainsbourg) ile huzurlu bir hayata başlamıştır. Ancak günün birinde Carlotta (Marion Cotillard) geri dönerek hem Ismaël'i, hem de Sylvia'yı şoke eder. Yeni filminin hazırlıklarını yapmakta olan Ismaël ve Sylvia için zor günler başlarken Carlotta eşiyle yeniden birlikte olabilmenin hesaplarını yapmaktadır. “İsmail’in Hayaletleri” 4 Ağustos’tan itibaren sinemalarda.

Caddebostan Cinemaxiumum (Budak)

Churchill 11:00 13:30 16:00 18:30 21:00 23:30 (Cm-Cts)

Sarışın Bomba 11:00 13:30 16:00 18:30 21:00 22:00 23:30 (Cm-Cts)

Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu 11:45 14:45 17:45 19:00 21:00 23:55 (Cm-Cts)

Adres: CKM Haldun Taner Sok. No:11 Caddebostan (216) 3580202

Kadıköy Kadıköy

Çılgın Kolej 11:00 13:00 15:00

Churchill 17:00 19:00 21:00

Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu 11:00 13:30 16:00 18:30 21:00

Adres: Caferağa Mah. Bahariye Cad. Sakızgülü Sok. No:2022 (216) 3360112

Kadıköy Rexx

Sarışın Bomba 11:15 13:45 16:15 18:45 21:15

Rock'n Roll 12:00 16:30 21:00

Dunkirk 11:00 13:30 16:00 18:30 21:15

Adres: Bahariye Cad. No:26 Kadıköy (216) 3377400

Kozyatağı Avşar Kozzy

Orman Çetesi 11:15 Türkçe 13:15 Türkçe 15:15 Türkçe 17:15 Türkçe 19:15 Türkçe

Churchill 11:45 14:15 16:45 19:15 21:30

Sarışın Bomba 11:15 13:45 15:00 16:15 17:30 18:45 20:00 21:15

Adres: Buket Sok. No:14 Kozyatağı (0216) 6580247

Göztepe Avşar Optimum

Orman Çetesi 11:00 Türkçe 13:00 Türkçe 15:00 Türkçe 17:00 Türkçe 19:00 Türkçe

Düzensiz Düzenbazlar 11:30 13:30 15:30 17:30 19:30 21:30

Cinayet-i Aşk 11:15 13:15 15:15 17:15 19:15 21:15

Adres: Optimum Outlet ve Eğlence Merkezi Yeni Sahra Mah. İstiklal Cad. No:10/4 (216) 6641395