Haftanın Sinevizyonu

Hizmetçi

1930’larda geçen hikâyede kendisini Kont olarak tanıtan bir dolandırıcı, gizemli ve saf görünen Japon varis Leydi Hideko’nun zenginliğini ele geçirmek için onu kendisine âşık etmeyi planlar. Sook-hee’yi ise ona yardım etmesi için Leydi’ye hizmetçi olarak kiralar. Ancak bu hizmetçinin her şeyden habersiz hanımefendisine delicesine âşık olması işleri karıştıracaktır...

Film, Sarah Waters’nın Fingersimth adlı romanının modern bir Kore uyarlaması. Filmin yönetmenliğini Chan-wook Park üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Jung-woo Ha, Min-hee Kim, Jin-woong Jo ve Tae Ri Kim gibi isimler yer alıyor. Film 28 Temmuz’dan itibaren sinemalarda.

Caddebostan Cinemaxiumum (Budak)

Dunkirk 11:00 12:00 13:30 14:30 16:00 17:00 18:30 19:30 21:00 22:00 23:30 (Cm-Cts)

Dünyada Bir Gece 10:45 13:45 16:15 21:45

Brimstone 11:30 14:45 17:50 21:00 23:45 (Cm-Cts)

Adres: CKM. Haldun Taner Sok. No:11 Caddebostan (216) 3580202

Kadıköy Kadıköy

Brimstone 11:00 14:00 17:00 20:30

Zombi Ekspresi 11:00 13:30 16:00 18:30 21:00

Adres: Caferağa Mah. Bahariye Cad. Sakızgülü Sok. No:2022 (216) 3360112

Kadıköy Rexx

Kiki ile Miki Alatura 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00

Rock'n Roll 12:00 16:30 21:00

Dunkirk 11:00 12:15 13:30 14:45 16:00 17:15 18:30 20:00 21:15

Adres: Bahariye Cad. No:26 Kadıköy (216) 3377400

Kozyatağı Avşar Kozzy

Rock'n Roll 11:15 13:45 16:15 18:45 21:15

Brimstone 11:30 14:30 17:30 20:30

Dunkirk 11:00 13:30 16:00 17:00 18:30 19:15 21:00 21:45

Adres: Buket Sok. No:14 Kozyatağı (0216) 6580247

Göztepe Avşar Optimum

Ruhlar Evi 11:30 13:30 15:30 17:30 19:30 21:30

Bezm-i Ezel 11:45 13:45 15:45 17:45 19:45 21:45

Kiki ile Miki Alatura 11:15 13:15 15:15 17:15 19:15 21:15

Adres: Optimum Outlet ve Eğlence Merkezi Yeni Sahra Mah. İstiklal Cad. No:10/4 (216) 6641395