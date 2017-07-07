Haftanın Sinevizyonu

Genco

Ali Kemal daha beş yaşındayken başka dünyadan gelen biri ona süper güçler verir. Ama verilen bu güçler sınırlıdır. Kendisine verilen bu sınırlı güçlerle insanlara yardım eder. Kimliğini gizlemek için kostüm giyer ve kendisini Gênco olarak tanıtır. Ali Kemal arkadaşıyla birlikte vejeteryan bir kafe işletir. İşleri gittikçe kötüye gider. Ali Kemal’in sınırlı güçleri kendisini zaman zaman gülünç duruma düşürür. Bu durum Ali Kemal’i bunalıma sokar ve Ali Kemal bir süre evden çıkmaz. Daha önce kendisine yardım ettiği Salih bir gün kapısını çalar. Kız kardeşine yardım etmesini ister. Ali Kemal istese de, gücü yetmediğinden Salih’e yardımcı olamaz. Salih bu durumun üstüne gider ve Ali Kemal’le birlikte Ali kemal’in gücünü geliştirmek için çalışmaya başlarlar.

Genco, 7 Temmuz’dan itibaren Kadıköy Rexx’te 12.00, 16.00 ve 21.30 seanslarında izlenebilir.

Caddebostan Cinemaxiumum (Budak)

Hayalet Hikayesi 17:00 22:00

Tam Gaz 11:15 13:45 16:15 18:45 21:15 23:45 (Cm-Cts)

2:22 11:30 13:50 16:10 18:30 21:00 23:20 (Cm-Cts)

Adres: CKM. Haldun Taner Sok. No:11 Caddebostan (216) 3580202

Kadıköy Kadıköy

2:22 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00

Arabalar 3 11:00 Türkçe 13:00 Türkçe 15:00 Türkçe 17:00 Türkçe 19:00 Türkçe 21:00 Türkçe

Adres: Caferağa Mah. Bahariye Cad. Sakızgülü Sok. No:2022 (216) 3360112

Kadıköy Rexx

Hayalet Hikayesi 11:00 13:30 16:00 18:30 21:00

Lady Macbeth 11:45 15:30 19:00

Transformers 5: Son Şövalye 11:00 Türkçe 12:00 13:45 Türkçe 15:00 16:30 18:00 19:15 21:00

'93 Yazı 13:30 21:00

Adres: Bahariye Cad. No:26 Kadıköy (216) 3377400

Kozyatağı Avşar Kozzy

Bakıcı 11:15 13:45 16:15 18:45 21:15

Hayalet Hikayesi 11:45 14:15 16:45 19:15 21:30

Tam Gaz 11:30 14:00 16:30 19:00 21:30

Adres: Buket Sok. No:14 Kozyatağı (0216) 6580247