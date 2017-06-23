Haftanın Sinevizyonu

Summer 1993 / '93 Yazı

Katalan yönetmen Carla Simon’un küçük bir kızın evlatlık gittiği ailedeki sıkıntılı günleri hakkındaki ilk uzun metrajlı duygusal filmi, dünya prömiyerini Berlin Film Festivali’nin Generation Kplus bölümünde şubat ayında yaptı. Annesiyle babası hayatlarını kaybedince dayısıyla yengesi altı yaşındaki Frida’yı taşradaki evlerine, yanlarına alırlar. Annesinin hasretini içinden atamayan Frida gecelerini dua ederek, gündüzlerini ise yeni ailesinde kendine bir yer edinmeye çalışarak geçirir. Otobiyografik öğeler taşıyan '93 Yazı, küçük Frida’nın iç dünyasını bir yaz süresince, duygu sömürüsüne kaçmadan gözlemliyor.

2017 İstanbul Film Festivali Jüri Özel Ödülü ve 2017 Berlin Jüri Büyük Ödülü (Generation), GWFF En İyi İlk Film Ödülünün sahibi film, 23 Haziran’dan itibaren sinemalarda. ’93 Yazı, Kadıköy Rexx’te 13.15 ve 19.30 seanslarında izlenebilir.

Caddebostan Cinemaxiumum (Budak)

Arabalar 3 11:00 Türkçe 11:50 Türkçe 13:30 Türkçe 14:20 Türkçe 16:00 Türkçe 18:30 Türkçe 21:00 Türkçe

Sniper: Duvar 11:00 13:10 15:20 17:30 19:40 21:50 23:55 (Cm-Cts)

Mumya 11:30 14:00 16:30 17:00 19:00 19:30 21:30 22:00 23:30 (Cm-Cts)

Adres: CKM. Haldun Taner Sok. No:11 Caddebostan (216) 3580202

Kadıköy Kadıköy

Arabalar 3 11:00 Türkçe 13:00 Türkçe 15:00 Türkçe 17:00 Türkçe 19:00 Türkçe 21:00 Türkçe

Karayip Korsanları 5: Salazar'ın İntikamı 11:00 13:30 16:00 19:00 21:15

Adres: Caferağa Mah. Bahariye Cad. Sakızgülü Sok. No:2022 (216) 3360112

Kadıköy Rexx

Gençlik Başımda Duman 13:15 17:30 21:30

Deccal 2 11:15 13:45 16:15 18:45 21:15

Dede Korkut Hikayeleri: Salur Kazan Zoraki Kahraman 11:00 13:00 17:00 21:00

Adres: Bahariye Cad. No:26 Kadıköy (216) 3377400

Kozyatağı Avşar Kozzy

Sniper: Duvar 11:15 13:15 15:15 17:15 19:15 21:30

Arabalar 3 11:00 Türkçe 11:45 Türkçe 13:30 Türkçe 14:15 Türkçe 16:00 Türkçe 16:45 Türkçe 18:30 Türkçe 19:15 Türkçe 21:00 Türkçe 21:45 Türkçe

Kedi 11:45 13:45 15:45 17:45 19:45 21:30 21:45

Adres: Buket Sok. No:14 Kozyatağı (0216) 6580247