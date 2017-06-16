Haftanın Sinevizyonu

Gençlik Başımda Duman

Thor ve Christian, İzlanda’da gözlerden ırak bir balıkçı kasabasında yaşamaktadırlar. Thor, bir kızın kalbini kazanmaya çalışırken, Christian, en yakın arkadaşına karşı yeni duygular beslemeye başladığını keşfeder. Bu karmaşık yazı takip eden, İzlanda’nın zorlu kış şartlarında doğanın hükümleri yeniden geçerli hale gelir ve ikili için oyun alanlarını terk edip, yetişkinliğe adım atmanın zamanı gelir. 2017 Edda Ödülleri (İzlanda) En İyi İzlanda Filmi, En İyi Yönetmen, En İyi Özgün Senaryo, En İyi Erkek Oyuncu (B. Hinriksson), En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (N.D. Filippusdottir), En İyi Yapım Tasarım, En İyi Görüntü, En İyi Kostüm, En İyi Kurgu, 2017 Premiers Plans (Angers) Büyük Ödül, İzleyici Ödülü, 2016 Venedik Kuir Aslan ve 2016 Varşova En İyi Yönetmen, Kiliseler Birliği Ödülü, Mansiyon ödlerinin sahibi film, 16 Haziran’da vizyonda. Kadıköy Rexx: 13.15, 17.30, 21.30

Caddebostan Cinemaxiumum (Budak)

Mumya 11:30 13:00 14:00 16:30 17:50 19:00 21:30 23:55 (Cm-Cts)

Dokuzuncu Hayat 11:15 13:45 16:15 18:45 21:15 23:45 (Cm-Cts)

Bir Nefes 11:00 15:20 19:40

Kedi 13:20 17:40

Adres: CKM. Haldun Taner Sok. No:11 Caddebostan (216) 3580202

Kadıköy Kadıköy

Dokuzuncu Hayat 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00

Karayip Korsanları 5: Salazar'ın İntikamı 11:00 13:30 16:00 19:00 21:15

Adres: Caferağa Mah. Bahariye Cad. Sakızgülü Sok. No:2022 (216) 3360112

Kadıköy Rexx

Dede Korkut Hikayeleri: Salur Kazan Zoraki Kahraman 11:15 13:15 15:15 17:15 19:15 21:15

11 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00

Kedi 11:30 15:15 19:00

Adres: Bahariye Cad. No:26 Kadıköy (216) 3377400

Kozyatağı Avşar Kozzy

Dokuzuncu Hayat 11:15 13:45 16:15 18:45 21:30

Mumya 11:00 13:30 14:30 16:00 17:00 18:30 19:25 21:00 21:45

Prenses ve Kurbağa: Ajanlar İş Başında 11:00 Türkçe 13:00 Türkçe 15:00 Türkçe 17:00 Türkçe

Adres: Buket Sok. No:14 Kozyatağı (0216) 6580247