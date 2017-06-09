Haftanın Sinevizyonu

Kedi

İstanbul’un sokaklarında her gün yüz binlerce kedi özgürce dolaşıyor. Binlerce senedir insanların hayatlarına girip çıkan kediler, bu şehrin zengin yapısının en önemli parçalarından biri. Sahip tanımayan bu kediler İstanbul’da vahşi ve evcil hayat arasında bir çizgide yaşayarak, evlat edinmeyi seçtikleri insanların hayatına neşe getiriyor. Kediler sadece İstanbul’da değil, ülkemizin her köşesinde hepimize birer ayna olarak hayatlarımızı akla gelmeyecek şekillerde zenginleştiriyor.

Eleştirmenler ve seyirciler hemfikir, siz İstanbul’un kedilerine âşık olurken, bir aile filmi olan KEDİ de kalbinizde ve evinizde bir yer edinecek. Yapım ve yönetmenliğini Ceyda Torun’un üstlendiği “Kedi” belgeseli 9 Haziran Cuma gününden itibaren Kadıköy Rexx’te izlenebilir.

Caddebostan Cinemaxiumum (Budak)

Wonder Woman 12:00 14:30 15:15 18:15 20:20 21:30 23:55 (Cm-Cts)

Kaptan Düşükdon: Destansı İlk Film 11:00 Türkçe 13:10 Türkçe 15:20 Türkçe 17:30 Türkçe 19:40 Türkçe 21:50 Türkçe

Sahil Güvenlik 11:00 13:35 16:10 18:45 21:20 23:55 (Cm-Cts)

Deha 11:15 13:40 16:10 18:40 21:30

Adres: CKM. Haldun Taner Sok. No:11 Caddebostan (216) 3580202

Kadıköy Kadıköy

Karayip Korsanları 5: Salazar’ın İntikamı 11:00 13:30 16:00 19:00 21:15

Toz 11:00 13:00 15:00 17:00

Zer 19:00 21:00

Adres: Caferağa Mah. Bahariye Cad. Sakızgülü Sok. No:2022 (216) 3360112

Kadıköy Rexx

Anayurt Oteli 14:30 21:30

Aşk ve Savaş 12:00 19:00

Karayip Korsanları 5: Salazar'ın İntikamı 11:00 11:45 Türkçe 13:30 14:15 Türkçe 16:00 16:45 Türkçe 18:30 19:10 Türkçe 21:00 21:30 Türkçe

Genç Karl Marx 11:30 14:00 16:30 19:00 21:15

Adres: Bahariye Cad. No:26 Kadıköy (216) 3377400

Kozyatağı Avşar Kozzy

Wonder Woman 11:00 12:00 14:00 15:00 17:00 18:00 20:00 21:30

Kaptan Düşükdon: Destansı İlk Film 11:30 Türkçe 13:30 Türkçe 15:30 Türkçe 17:30 Türkçe

19:30 Türkçe 21:30 Türkçe

Sahil Güvenlik 11:15 13:45 16:15 18:45 21:30

Adres: Buket Sok. No:14 Kozyatağı (0216) 6580247