Haftanın Sİnevizyonu

Avrupa’nın yükselişteki yönetmenlerinden Mia Hansen-Løve’a Berlin Film Festivali’nde En İyi Yönetmen Ödülü getiren beşinci filmi GELECEK GÜNLER / THINGS TO COME, güçlü bir kadın karakter portresi sunuyor. Nathalie evli ve çocuklu, ayakları yere basan bir felsefe öğretmenidir. İlgi bekleyen yaşlı annesi, çok sevdiği işi ve yolunda giden evliliği arasında üçe bölünmüş olan hayatındaki taşlar, 25 yıllık kocası onu terk ettiğinde yerinden oynamaya başlar. Nathalie, kurmak için yıllarını verdiği hayatı bir anda kaybetmiştir. Orta yaştan sonra hayatın getirdiği değişikliklerle geleceğini nasıl kuracağını, hayatının bu yeni evresini nasıl karşılayacağını henüz bilmemektedir. Rotten Tomatoes tarafından 2016’nın Yabancı Dilde En İyi Filmi seçilen ve Time, Rolling Stone, New York Times, Screen, Variety, Los Angeles Times gibi pek çok kaynak tarafından 5 yıldızla taçlandırılan filmde Isabelle Huppert, etkileyici performansıyla sene boyunca pek çok ödüle layık görüldü. Mia Hansen-Løve'un yönettiği filmde başrol oyuncusu ise Isabelle Huppert. 1 Haziran Perşembe günü vizyona giren film Kadıköy Moda Sahnesi'nde ve Capitol Spectrum Cineplex ve Kadıköy Rexx’te izlenebilir.

Caddebostan Cinemaxiumum (Budak)

Karayip Korsanları Salazar’ın İntikamı 11.00 12.15 13.45 15.00 16.30 17.45 19.15 21.20

Deha 11.15 13.40 16.10 18.40 21.20

Karanlık Görev 11.00 13.15 16.05 18.30 19.00 21.30

Yarının Adı Başka 11.00 13.50 16.10 22.00

Saftirik Greg'in Günlüğü Bende Bu Şans Varken! 11.00 11.40 13.10 13.50 15.20 16.00

Adres: CKM. Haldun Taner Sok. No:11 Caddebostan (216) 3580202

Kadıköy Kadıköy

Toz 11.00 13.00 15.00 17.00

Karayip Korsanları Salazar’ın İntikamı 11.00 13.30 16.00 19.00 21.15

Zer 19.00 21.00

Adres: Caferağa Mah. Bahariye Cad. Sakızgülü Sok. No:2022 (216) 3360112

Kadıköy Rexx

Kral Arthur: Kılıç Efsanesi 11.15 13.45 16.15 18.15 21.15

Karayip Korsanları: Salazar’ın İntikamı 11.45 14.15 16.45 19.10 21.30

Osmanlı Subayı 11.30 14.00 16.30 19.00 21.15

Adres: Bahariye Cad. No:26 Kadıköy (216) 3377400

Kozyatağı Avşar Kozzy

Karayip Korsanları Salazar’ın İntikamı 11.00 13.30 16.15 19.00 21.45

Kral Arthur: Kılıç Efsanesi 11.00 13.30 16.00 18.30 21.30

4N1K1 11.45 14.15 16.45 19.15 21.45

Adres: Buket Sok. No:14 Kozyatağı (0216) 6580247