Haftanın Sinevizyonu

Aşk ve Savaş

Bosna Savaşı yılları ve bahar... Bir sütçü, her sabah eşeği üzerinde vızıldayan mermiler arasında cepheye süt taşırken aydınlık ve huzurlu bir yaşamın hayallerini kurmaktadır. Köye gelen gizemli bir İtalyan kadına aşık olmasıyla alt üst olan hayatı, onu tutku dolu, yasaklı bir ilişkiye sürükler. Rüya gibi ve bir o kadar da tehlikeli bir aşka yelken açan ikiliyi ne savaş ne de kader durdurabilecek gibidir. Emir Kusturica, yönettiği bu son filminde başrolü de Monica Bellucci ile paylaşıyor. 26 Mayıs Cuma vizyona girecek film Moda Sahnesi Sineması ve Rexx’te izlenebilir.

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Caddebostan Cinemaxiumum (Budak)

Aşkın Çekimi 11:15 13:50 16:30 19:10 21:45 23:20 (Cm-Cts)

Osmanlı Subayı 11:10 Türkçe 13:40 Türkçe 16:10 18:40 21:10 23:40 (Cm-Cts)

Saftirik Greg'in Günlüğü: Bende Bu Şans Varken! 11:00 Türkçe 13:10 Türkçe 15:15 Türkçe

17:20 Türkçe 19:30 Türkçe 21:40 Türkçe

Adres: CKM. Haldun Taner Sok. No:11 Caddebostan (216) 3580202

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Kadıköy Rexx

Kanlı Oyun 11:15 13:15 15:15 17:15 19:15 21:00

Genç Karl Marx 14:30 21:30

Osmanlı Subayı 11:30 14:00 16:30 19:00 21:15

Adres: Caferağa Mah. Bahariye Cad. Sakızgülü Sok. No:2022 (216) 3360112

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Kadıköy Kadıköy

Yaratık: Covenant 11:00 13:30 16:00 18:30 21:00

Gerçeğin İki Yüzü 11:00 13:15

Zer 16:00 18:30 21:00

Adres: Bahariye Cad. No:26 Kadıköy (216) 3377400

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Kozyatağı Avşar Kozzy

Osmanlı Subayı 11:30 13:45 16:00 18:15 21:00

Saftirik Greg'in Günlüğü: Bende Bu Şans Varken! 11:30 Türkçe 13:30 Türkçe 15:30 Türkçe 17:30 Türkçe 19:30 Türkçe 21:30 Türkçe

Aşkın Çekimi 11:00 13:30 16:00 18:30 21:15

Adres: Buket Sok. No:14 Kozyatağı (0216) 6580247