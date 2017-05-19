Haftanın Sinevizyonu

Genç Karl Marx

Genç Karl Marx, karısı Jenny ile birlikte sürgüne gönderilir. 1844’te Paris’te, İngiliz proletaryasının doğuşuna şahitlik eden bir fabrikatörün oğlu olan Friedrich Engels ile tanışır. Narin ve nazik bir yapısı olan Engels, Marx’ın yeni dünya görüşünü oluşturan yapbozun eksik parçasını doldurur. Birlikte, sansür, polis baskınları, isyanlar ve siyasi kargaşa arasında, o güne kadar ne organize olabilmiş ne de kalıcı olabilmiş işçi hareketinin doğuşuna önderlik edeceklerdir. Bu hareket, iki parlak, küstahça cesur ve zehir gibi zeki, genç adamın önderliğinde, Rönesans’tan bu yana dünyanın şahit olduğu en sağlam teorik ve politik dönüşüme evrilecektir. Raoul Peck’in yönetmen koltuğunda oturduğu film, 19 Mayıs’tan itibaren Kadıköy Rexx’te 14.30 ve 21.30 seanslarında izlenebilir.

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Caddebostan Cinemaxiumum (Budak)

Kral Arthur: Kılıç Efsanesi 11:00 13:45 16:30 19:15 22:00 23:45 (Cm-Cts)

4N1K 11:00 13:30 16:00 18:30 21:00 23:20 (Cm-Cts)

Ağustos Böcekleri ve Karıncalar 12:40 17:20

Adres: CKM. Haldun Taner Sok. No:11 Caddebostan (216) 3580202

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Kadıköy Rexx

4N1K 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00

Kral Arthur: Kılıç Efsanesi 11:15 13:45 16:15 18:45 21:15

Kaygı 12:00 16:30 21:30

Derinliklere Yolculuk 14:00 19:00

Adres: Caferağa Mah. Bahariye Cad. Sakızgülü Sok. No:2022 (216) 3360112

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Kadıköy Kadıköy

Yaratık: Covenant 11:00 Türkçe 13:30 Türkçe 16:00 Türkçe 18:30 Türkçe 21:00 Türkçe

Gerçeğin İki Yüzü 11:00 13:15

Zer 16:00 18:30 21:00

Adres: Bahariye Cad. No:26 Kadıköy (0216) 3377400

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Kadıköy Moda Sahnesi

Gelecek Günler 14:30

Dalida 21:00

Beden ve Ruh 12:00 16:30

Koca Dünya 19:00

Adres: Bahariye (General Asım Gündüz) Cad. Halil Etham Sk. No:34/27 (216) 3305800